«Quindi alla diga sono stati i nostri...» 

Dal fuoco incrociato delle accuse reciproche tra Mosca e Kiev sulle responsabilità del crollo della diga di Kakhovka emerge una clip audio che sembra inchiodare i russi. Un minuto e mezzo di conversazione tra due militari russi intercettata dall’intelligence ucraina e postata su Telegram alza un velo inquietante sulla dinamica e sui rischi dell’esplosione che immediatamente prima del cedimento è stata registrata dai sismografi norvegesi e dai satelliti spia americani.

Indizio dai sismologi

«Il problema principale è che la centrale idroelettrica raffredda il loro reattore nucleare (della centrale di Zaporizhzhia)», afferma un militare russo. E il secondo risponde: «Non c’è problema. Esploderà e sarà tutto finito». Il primo scandisce: «Quindi sono stati i nostri. Non sono loro, sono i nostri». E l’altro: «Davvero, sono stati i nostri? Hanno detto che sono stati i khokhol (termine dispregiativo per gli ucraini, ndr) a farlo saltare in aria». Di nuovo interviene il primo militare: «Il nostro gruppo di sabotatori è lì. Volevano causare paura con questa diga. Non è andata secondo i piani. (Il risultato è) più di quanto avessero previsto». E l’altro: «Sì, beh, naturalmente. Sarà come Chernobyl, giusto?». Impossibile verificare l’autenticità della registrazione. Ma è certo che i satelliti spia Usa e l’Istituto di sismologia norvegese (Norsar) hanno rilevato un’esplosione di magnitudo 1 - 2 sulla scala Richter prima del crollo. Prende quindi corpo l’ipotesi che la diga, che si trova in territorio occupato, non abbia ceduto a causa dei danni subiti durante i bombardamenti precedenti ma sia stata fatta saltare.

L’Ue: indaghi l’Aja

Per il commissario Ue per la Giustizia Didier Reynders «è importante organizzare investigazioni nazionali e internazionali, con il coinvolgimento della Corte penale internazionale dell’Aja» sulla distruzione della diga. intanto per ora sembra al sicuro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. «Il livello dell’acqua nel bacino di raffreddamento è stabile», scrive su Telegram l’operatore ucraino Energoatom. E per l’ex capo dell’Ispettorato per l’energia nucleare ucraino, Hryhoriy Plachkov, le riserve d’acqua dovrebbero bastare per un mese e mezzo o due.

L’acqua e i raid

La situazione umanitaria invece è drammatica. Per Kiev sono almeno cinque i morti e 13 i dispersi e le località inondate sono 48, se il livello dell’acqua continua a salire le persone a rischio evacuazione sono quasi 16mila. E il problema oltre all’acqua sono le bombe. Undici civili, secondo il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko, sono stati feriti dai bombardamenti russi durante le evacuazioni. Accuse ribaltate dalle autorità filorusse dell’area di Kherson, secondo le quali Kiev ha bombardato un campo dove sono ospitati gli evacuati della loro zona, che registra otto morti a causa dell’inondazione.

