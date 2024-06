Quilo Sa Razza e RD, che coppia! Rap sardo contro lo spopolamento 

Non ci rinunciano Quilo Sa Razza e RD stranos. Dopo il singolo “Mudos”, infatti, i due veterani dell’hip hop isolano, in seno a Sa Razza e Malos Cantores il primo, Alessandro Sanna, 51 anni da Iglesias, membro storico della crew turritana Stranos Elementos il secondo, Riccardo Fadda, 48 anni, da Porto Torres, sono tornati con il singolo “Niunus”.

Conscious rap contro lo spopolamento dell’Isola, barre rigorosamente in lingua sarda, in due varianti linguistiche, sulla strumentale di Quilo, impreziosita dalla linea di basso di Fabio Gaggianese (DubGun) e accompagnate dal video girato nel villaggio di Marceddì a Torralba con le riprese di Sara Collu e Zanty Bryte. «Al centro c’è la nostra voglia di riportare il rap sardo a una funzione sociale, di denuncia. Rappiamo in sardo perché la lingua è uno dei temi centrali per noi e ci piacerebbe che questo progetto aprisse la strada a un collettivo, che si occupi della lingua sarda, senza confini tra varianti. Questo progetto è una cosa che unisce o, almeno, ce lo auguriamo».

Nel pezzo trattate il tema dello spopolamento.

Quilo: «Sì e parlare di un tema grave come questo può essere fastidioso, ma noi non siamo qui per dipingere cartoline turistiche. Un futuro i giovani che vivono qui dove lo trovano? Sembra quasi che siamo finiti al centro di un complotto: meglio tenere un’Isola disabitata, così possono farci quello che vogliono». RD: «È vero, lo spopolamento è iniziato negli anni ’60, ma negli ultimi 9 anni abbiamo perso 83 mila abitanti e il calo continua ad aumentare. Ora, la cosa assurda è che nell’Isola il 35 per cento delle case sono disabitate, ma nei grandi centri c’è l’emergenza abitativa, l’economia è al collasso e c’è un appiattimento allucinante dal punto di vista culturale e socio-economico. Lo vedo nella mia città, ma è quello che accade in tutti i piccoli centri della Sardegna».

Come a Marceddì, il paesino di pescatori dove avete girato il video?

Quilo: «Lì c’è il deserto! Questo villaggio di pescatori, che solo il sabato e la domenica d’estate si anima un po’, sta davanti al poligono militare di Capo Frasca. A un certo punto del video la giovane protagonista, Alice, guarda verso la base militare e si intravede quella “bellissima” cupola, che è un radar gigantesco. A Marceddì tocchi con mano le contraddizioni di questa terra».

RD, lei nella sua strofa canta: “Sai cos’è, è chi zi spoipani da drentu!”. A cosa si riferisce?

«Al tentativo, che ormai va avanti da decenni, di privarci delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Oltre a questo, ci privano dei nostri territori, non a caso stiamo vivendo un momento molto particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, alle quali noi siamo favorevoli, ma in Sardegna c’è un discorso di speculazioni energetiche. Ci spolpano da dentro, fisicamente e mentalmente, ci espropriano delle nostre terre, della nostra cultura, della nostra vita quotidiana e della nostra dignità, anche dal punto di vista lavorativo».

Esiste una cura?

RD: «È una domanda che mi pongo da 30 anni, ma credo che sia da rimandare a chi ha incarichi politici, perché sono loro, alla fine, che decidono le sorti di questa terra, nonostante ci sia chi fa controinformazione, portando avanti ideali legati alla cultura, ma che rimangono fine a se stessi, perché non c’è ricambio generazionale. Forse la cura potrebbe essere proprio quella di partire dalle scuole, perché l’unica arma che abbiamo, per combattere questo disinteresse verso la nostra terra, verso ciò che ci rende vivi e ciò che siamo, è la cultura».

