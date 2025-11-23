Quilo: «Le mie parole da artista libero» 

Narcolessia, apatia sociale e infodemia. Temi forti quelli che sceglie Quilo, al secolo Alessandro Sanna, da Iglesias, con il singolo “Tu dormi” in collaborazione con KLT. La conferma che la sua cifra non è produrre tracce tanto per pubblicare, ma leggere le dinamiche sociali e culturali e rielaborarle sotto forma di rime e musica rap.

Come sta Quilo, come persona e come artista?

«Benone! Vivo la mia età al meglio senza pretendere troppo da me e dagli altri. La musica resta il mio antidepressivo. Me la cavo forse perché sono abituato ai cambiamenti. Un po’ di nostalgia c’è per quello che negli anni ’90 funzionava davvero, ma questo piccolo mondo continua a girare e io ci sto».

Come mai l’idea di “Tu Dormi”, trattando temi così forti?

«Oggi più che mai vanno affrontate. Ho inciso anche altri singoli come “Sei connesso?” con Doseman, “Mezzanotte” con Kush o altri brani dark più slowdown. È un periodo buio tra guerre, tensioni, disparità e solitudine. Siamo sempre più spettatori, e la vita degli altri, specie quella dorata, è un modello tossico».

Com’è nata la collaborazione con Killed Like Tenco e come si inserisce nel progetto?

«L’ho notato su Instagram, ho ascoltato un suo brano e ho deciso di conoscerlo. Le collaborazioni sono linfa vitale: scambio, linguaggi che si intrecciano e si sintonizzano. Non mi importano i numeri, il buon rap resta. Lui – al secolo Gianni Ruiu – è di Porto Torres, un motivo in più per unire sud e nord dell’Isola».

Groove ipnotico e cantato oscuro, però nel tuo stile. A chi e come vuole arrivare con questo lavoro?

«Questo stile mi è sempre piaciuto. E mi piace sperimentare con i groove: ultimamente li produco nel mio home studio e poi li passo a chi sa arrangiare meglio. Voglio arrivare a chi vuole ancora ascoltare e non subire la musica».

Il suo rap lancia da sempre messaggi forti: in uno scenario liquido, come direbbe Bauman, c’è ancora bisogno di musica impegnata?

«Pensiamo che correre e rincorrere sia la soluzione per restare in hype. La tecnologia dovrebbe farci risparmiare tempo ed essere più liberi, e invece siamo sotto pressione. Abbiamo bisogno di ascoltare. Prima compravi il vinile, lo ascoltavi e lo riascoltavi e capivi il senso anche di tracce che inizialmente erano oscure. La musica deve lanciare messaggi anche quando è meno impegnata. “Fuori dal tunnel” di Caparezza: ballabile, ma criticava l’evento massificante».

Cosa salva dello scenario musicale e cosa invece non riesce a concepire?

«Ogni epoca ha bella e brutta musica. Oggi ci sono tanti spunti ma anche molta omologazione. Non mi trovo nei pezzi brevi per un balletto su TikTok. Credo nei giovani, che capiscono che la massa non paga. Studiare, essere curiosi e approfondire è la chiave».

Arte indipendente: quanto è dura restare liberi oggi?

«Difficile. Tutto è relegato al mega evento, a discapito dell’arte diffusa. Lo dico da anni: qui sta diventando un palco solo per le grandi produzioni. Il resto è deserto. Servirebbe una legge che tutelasse folk e artisti e artiste dell’Isola per essere più liberi di esprimersi e produrre. Anche noi sardi dovremmo unirci e proporre qualcosa».

Nuovi progetti in vista?

«Sa Razza, sempre! Io e Ruido, Fabio Leoni, ci mettiamo tanto impegno, ma nessuno spoiler sulle novità. Poi le produzioni da solista e i laboratori con i ragazzi per diffondere la lingua sarda come lingua viva. Se volete ascoltare, c’è tutto negli store».

RIPRODUZIONE RISERVATA