«Qui si mangia da umani» 

Ha scritto un libro, Mangiare da umani, è un integralista dei cibi sani e genuini. E ha scelto una blue zone del pianeta, dove si campa cent’anni, per rilanciare il suo messaggio. Bill Schindler, antropologo e scrittore americano proveniente dal Maryland, celebrità televisiva perché autore e protagonista della serie Sky La grande sfida dell’uomo e di programmi su National Geographic Channel, ha incontrato i pastori di Villagrande per scoprire un insieme di cibi nutrienti etici e sostenibili. E ora ne decanterà le virtù al mondo.

Sul Gennargentu

Dalla mattina presto è stato accompagnato con un potente fuoristrada nella vallata in località “Gorbini”da due storici e appassionati caprai, Giovanni Urrai e Salvatore Nieddu fino all’ovile del gregge di capre di un altro pastore, Mario Barrili. In questo stupendo scenario paesaggistico l’appassionato studioso ha potuto assistere al meticoloso lavoro dei caprai nelle varie fasi di preparazione di “su caju" e “sa trattalia".

Non poteva mancare un pranzo con l’arrosto di carne di capretto e tratalia , cotti al fuoco, all’aperto, con lo spiedo, quel modo di mangiare alla “sarda,”nello specifico alla villagrandese, anche con il prosciutto e le olive, in un rapporto di gioviale convivialità e ospitalità. Giornata «incredibile e magica» così definita Schindler.

Il suo motto, “mangiare da umani” appunto, sui monti dell’Ogliastra sembra trovare sublimazione, nella consapevolezza che oggi la nostra relazione con il cibo è piena di insicurezze e confusione. Nel suo ultimo libro, Eat like a human, sostiene che la chiave è imparare nuovamente a mangiare da uomo/umano, trovare il cibo con i nutrienti accessibili al corpo, che è esattamente ciò che permetteva ai nostri antenati, non solo di vivere, ma di prosperare vivendo in una maniera più felice.

Incantato

L’approdo dello scrittore nell’Isola è avvenuto grazie a un incontro con la ex dirigente scolastica Gisella Rubiu. E iIl suo interesse per Villagrande è iniziato intorno a qualche scritto sull’argomento longevità per videoconferenza, già da marzo, quando aveva concordato con la preside il suo viaggio in Sardegna a Villagrande per un incontro con i pastori allevatori di capre.

È rimasto colpito dallo stile di vita e dall'alimentazione dei pastori in Ogliastra. Cosi ha voluto visitare il paesino con la sua famiglia. «Come antropologo alimentare, visitare la Sardegna, è stato per tanti anni un mio sogno. Faccio parte di un' organizzazione no profit che si chiama The eastern shore food lab nata per infondere approcci dietetici ancestrali nel cibo».

Messaggio universale

«Quello che abbiamo visto a Villagrande con Gisella Rubiu e i pastori e poi a Urzulei, grazie agli accompagnatori di Forestas, con la preparazione del pane di ghiande, sarà condiviso con altri in tutto il mondo. Il tradizionale approccio sardo in uno dei luoghi più etici e sostenibili al mondo è importante per il recupero del nostro sistema alimentare», spiega entusiasta Schindler. L’importanza della visita di Schindler è sottolineata da Gisella Rubiu. «Stiamo assistendo più che mai alle preferenze di ragazzi, bambini e adulti verso un mangiare artificioso con cibi processati che fanno male alla salute e alla mente. Quindi ben venga il messaggio di Bill Schindler che viene attirato dal modo di mangiare al naturale di Villagrande, Urzulei, e altri paesi della Blue Zone».

