«Qui per ricordare i nostri cari» 

Il sole è alto e caldo, nel cielo senza nuvole. Le lapidi sono adornate di rose rosse e bianche, tulipani gialli, ciclamini azzurri. Tra i colori vivaci, il profumo di fiori e la temperatura elevata, sembrerebbe più una giornata primaverile. È, invece, il giorno di Ognissanti, e anche in una mattinata atipica si ripete il rito di migliaia di cagliaritani che in questi giorni affollano i cimiteri della città per commemorare i propri defunti. Dopo le giornate di preparazione alle feste, in cui tanti si sono recati a pulire i marmi e portare i primi fiori freschi, ieri e oggi si registra la maggior partecipazione.

I turisti

A Bonaria i pochi custodi si devono affannare per dare le indicazioni a coloro che cercano le tombe dei propri cari. Fiori coloratissimi ornano anche le lapidi più antiche, di chi è scomparso oltre 100 anni fa ma non è stato dimenticato. Nel via vai di persone che arrivano al cimitero monumentale, dagli anziani ai bambini che, sorridenti, reggono mazzolini colorati e domandano ai genitori dove riposano i nonni e gli zii, anche diversi turisti che fotografano i monumenti o si informano sulla posizione di alcune tombe celebri. I cagliaritani, oltre a portare gli omaggi ai propri defunti, cercano invece una cappella specifica. «Tantissimi ci chiedono dove sia Gigi Riva, vogliono passare a dargli un saluto», spiegano i custodi. E non a caso, dove riposa Rombo di Tuono si forma la fila, mentre sulla grata non si contano i fiori, tra cui rose rosse e blu.

La folla

L’afflusso maggiore è però a San Michele, dove i vigili urbani devono faticare per regolare il flusso delle auto, con gli automobilisti che, trovando i parcheggi pieni, cercano soluzioni fantasiose. Fuori dai cancelli, chi vende i fiori non si può fermare un attimo. C’è chi arriva in gruppo con tutta la famiglia, chi accompagna un genitore anziano, chi viene da solo e si ritira un po’ più di tempo con i propri cari. Marta Piras porta un fiore ai genitori e al fratello. «È tradizione, si dice una preghiera e si sta un po’ insieme». Poco più avanti anche Emanuele Campus porta con sé un mazzolino. «Rose bianche, le preferite di mia moglie», sorride. A Pirri regnano il silenzio e l’intimità tra i loculi. Pochi presenti nel piccolo cimitero comunque vestito a festa, con il profumo di fiori freschi che aleggia tra le corsie.

