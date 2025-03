Incassata la “riformina” delle Asl, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi delude chi pensava a un suo passo indietro: «Sono qui per restare, mai sentito che la presidente Todde voglia sostituirmi. Questa legge ci aiuterà a cambiare le cose, non è vero che serve solo per commissariare le Aziende». Taglio delle liste d’attesa e medicina territoriale i prossimi obiettivi, ma i sindacati confermano i dubbi: «Accentrare tutto sull’Ares consentirà alla politica di decidere tutto».

