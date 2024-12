«Qui non ci trova neppure il 118»

Un intero rione con 55 appartamenti attende da decenni che qualcuno realizzi strade e marciapiedi.

A S’Arriaxiu, il quartiere realizzato a ridosso tra via Calasetta e via Bolzano a Sant’Antioco, è quasi vietato uscire di casa. Le strade sono una gruviera e con la pioggia si trasformano in immensi pantani. «Vivono in queste case anche persone con disabilità gravi - dice Katia Inguscio - ma ciò nonostante, la situazione da decenni non viene affrontata e noi residenti subiamo le conseguenze. Negli anni, ben cinque amministrazioni si sono succedute e nessuno ha fatto niente. Dopo tante richieste, siamo riusciti ad avere l’illuminazione pubblica, per il resto, tutto tace».

La storia

La vicenda nasce oltre 20 anni fa quando ha preso il via la costruzione delle abitazioni. Subito dopo l’immobiliare ha chiuso i battenti e gli acquirenti si sono ritrovati dentro casa, fortunatamente con la rete fognaria realizzata, ma senza strade né marciapiedi. «Paghiamo le tasse ma il quartiere è completamente dimenticato - dice Luigi Di Giovine - nessuno riesce a trovarci, nemmeno il postino e l’ambulanza. Qui non ci sono i nomi ai vicoli interni e nemmeno la numerazione civica. Cinquantacinque appartamenti che ricadono tutti su via Calasetta 140». Un labirinto dove anche l’ambulanza ha difficoltà a trovare gli ammalati da trasportare in ospedale mentre i corrieri rinunciano direttamente alle consegne e attendono fuori dal quartiere dimenticato.

Promesse mancate

«Impossibile uscire da casa anche solo per fare una passeggiata, non sappiamo più cosa fare per vedere risolta questa situazione», continua Katia Inguscio. «Tante promesse - aggiunge Luigi Di Giovine - sempre prima delle elezioni, ma subito dopo non vediamo più nessuno. Se le opere di urbanizzazione non sono state realizzate, non è colpa nostra. Noi abbiamo pagato i relativi oneri ma opere non ne abbiamo mai visto».

Nuove regole

Nel quartiere delle strade pantano attendono che qualcuno sistemi una situazione annosa e nel frattempo, per le nuove lottizzazioni, è imposta la precedente realizzazione delle infrastrutture, prima che sorgano le case. A S’Arriaxiu questo non è successo, è la cosa è sotto gli occhi di tutti.

