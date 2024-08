«Qui non ci sono aree idonee. Le rinnovabili? Sui tetti delle case» 

In sera a Orani una valanga di firme in località Sa Itria per la Pratobello 24, presenti anche i comitati di Orani e Orgosolo. «A tutti i costi nessuna area idonea. In Sardegna non ci sono aree idonee. Sì alle rinnovabili, ma sui tetti delle case. No alla devastazione del territorio. No a tutte le multinazionali, nemmeno di passaggio», dice Pasquale Goddi del Comitato Venthu hontrariu di Orgosolo.

Presenti anche esponenti della Federazione dei socialisti della provincia di Nuoro, guidati da Monica Carta che dice: «Da parte nostra pieno sostegno per tutte le azioni che la presidente Alessandra Todde sta attuando contro la speculazione energetica». Il pubblico si è poi spostato nell'auditorium del paese per la manifestazione "Incontri. Dialogo sull'energia” organizzata dal Pd. «Per noi iniziative come queste sono importanti perché ci danno possibilità di spiegare quella che è la posizione della Regione su temi della strettissima attualità - sottolinea l'assessore regionale all'Industria Emanuele Cani -. Intendiamo lavorare per bloccare in maniera decisa la speculazione energetica. E vogliamo costituire una società energetica regionale». L’annuncio di Cani non ha scatenato entusiasmo («un’altra Abbanoa?», ha ironizzato qualcuno in sala) Il sindaco di Orani Marco Ziranu aggiunge: «Parlare di energie rinnovabili è importantissimo in questa giungla di comunicazioni nella quale si fa veramente fatica a capire chi ha ragione chi ha torto - ha detto Ziranu -. Grazie a tutti i presenti e comitati che tengono alta l'attenzione sul problema. Non siamo contrari alle rinnovabili, ma all'imposizione delle multinazionali».

A intervenire, oltre al primo cittadino di Orani sono stati anche l'ingegnere Ivo Carboni il segretario dem della provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini. A coordinare i lavori è stata la presidente Pd della provincia di Nuoro Marilisa Marongiu che ha fornito i dati sui progetti presentati e le quantità di energia esportate: «Bisogna creare più tavoli sul tema. È una battaglia di tutti, che ci accomuna, non di partiti o singole fazioni», ha detto Marongiu. Presenti all’incontro di Orani anche numerosi sindaci e vice sindaci del territorio come quelli di Oliena, Mamoiada, Fonni, Gairo, Orgosolo e politici dell’intedra Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA