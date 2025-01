Qui nascono i manager dell’agricoltura 4.0 

Inviato

Elmas. I droni sorvolano i 33 ettari di vigneti, oliveti, frutteti, orti e seminativi: catturano immagini con il modello a colori Rgb e individuano le singole piante eventualmente attaccate dai parassiti. Giù, al suolo, in mezzo alle foglie vere ci sono anche quelle elettroniche, o bioniche: sensori che misurano e trasmettono dati su temperature, ventilazione e umidità. Altri sensori sono attivi nelle serre, dove crescono piante aromatiche, fragole e verdure, e nel buio delle arnie, dove anche ogni ingresso e ogni uscita di ogni singola ape sono rilevati e controllabili da remoto. Qui studiano e si esercitano gli oltre 600 studenti dell’istituto di istruzione superiore “Duca degli Abruzzi”, o meglio quelli delle ultime tre classi: al biennio si studia italiano, storia, geografia, inglese, matematica, fisica, chimica, disegno tecnico, informatica, scienze; dalla terza si studiano agronomia, coltivazioni, zootecnica, genetica, chimica applicate alle trasformazioni agroalimentari e, soprattutto, si fa pratica. L’alternanza scuola-lavoro è produttiva: l’istituto è anche un’azienda, che vende i suoi vini (Doc e Igt), olio, miele, frutta, verdura, conserve. E si autofinanzia.

Passato e futuro

Fondato nel 1885 come Reale scuola enologica (la sede, fino al 1996, era Villa Muscas, a Cagliari), il “Duca degli Abruzzi” compie 140 anni (i festeggiamenti si terranno a partire da settembre) ma guarda al futuro. Il luogo comune lo vede ancora come “la scuola dove fanno zappare i ragazzi” ma la realtà è ben diversa: qui si formano i manager dell’agricoltura sarda 4.0, i giovani che si preparano a prendere il posto delle vecchie generazioni.

Due istituti in uno: il Tecnico, che forma diplomati in agraria, e il Professionale, che matura agrotecnici. Due anche le sedi: oltre a questa di Elmas ce n’è una a Maracalagonis. La dirigente Maria Antonietta Atzori e il vice Davide Espa mostrano con giusto orgoglio i tanti laboratori: chimica, enologia, biologia e biotecnologie, microbiologia enologica, fisica, informatica e topografia. Strumenti modernissimi sui banchi, reperti ottocenteschi nelle vetrine. Prossime frontiere? Attivare una malteria (per produrre il malto per la birra a partire dall’orzo) e un laboratorio per l’estrazione degli olii essenziali.

Gli iscritti, spiega Atzori, vengono da Cagliari, dalla Marmilla, dal Sarrabus, dal Guspinese, da Iglesias. Molti viaggiano: c’è chi spende fino a 300 euro al mese. «Speriamo che venga presto realizzato un progetto di cui si parla da tanto: il convito a Elmas, sulla Sulcitana». Sono maschi 80 alunni su cento: «Le ragazze sono soprattutto attratte dall’indirizzo veterinario». Qui influencer e Tik Tok hanno meno presa che altrove: «Nelle occasioni conviviali può capitare di vedere i ragazzi sfidarsi a murra o fare un ballu tundu al suono di un organetto», racconta Espa, «e nei loro social magari si mostrano a cavallo o alla guida di un trattore, o con indosso il costume del loro paese». A proposito: c’è anche un corso di ballo sardo. «Tengono molto alle tradizioni e sono molto appassionati», giurano Dino Pontis e Antonio Musio, responsabili del laboratorio dove si impara a produrre (e si produce) il miele: «Quest’estate – aggiunge Pontis – ho avvisato che avrei smielato e tanti, anziché starsene in spiaggia, si sono presentati in laboratorio. In pieno luglio».

Gli sbocchi

Dopo il diploma quasi tutti trovano lavoro, non solo quelli che hanno alle spalle aziende di famiglia: molti vengono assunti. Altri ancora («il 10-15 per cento», calcola la dirigente) vanno all’università: «Agraria, veterinaria, chimica, biologia, enologia, qualcuno anche in medicina». Si può trattenersi un anno in più e diventare enotecnico: si impara a conoscere il vino dal filare al calice, dalla potatura alla degustazione nel laboratorio affidato a Nicolò Pili, una cantina modernissima dove le poche botti in legno e un vecchio torchio sono lì giusto per ricordare il passato, mentre sono in metallo i contenitori, la pigiatrice-deraspatrice, la pressa idraulica, l’imbottigliatrice. «Vede il tappo?», sorride Pili: «Sembra sughero ma è fatto di plastica oceanica riciclata».

C’è una terza opzione: restare al “Duca degli Abruzzi” per il diploma di quinto livello: si diventa mastro casaro (il docente, che gestisce in concessione sia il laboratorio sia il punto vendita di formaggi e latticini, è Vittorio Vergara: campano, ha formato casari in mezzo mondo, dal Brasile al Pakistan), esperto in progettazione e gestione del verde oppure (ultimo corso avviato, molto di moda) mastro birraio. Altro che zappa.

