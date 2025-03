«Qui nascerà la fabbrica degli insetti utili» 

È Villacidro il centro del Comitato di promozione della biofabbrica. Il gruppo unisce una decina di imprenditori locali, l’associazione Agricoltori villacidresi, l’Università degli studi di Sassari e l’istituto tecnico superiore Buonarroti, in particolare l’agrario Volta di Villacidro-Turrighedda. Operatori nel settore e comitato tecnico-scientifico si sono riuniti nel progetto comune grazie all’azione aggregante di Coldiretti Cagliari.

L’idea

«Oltre dieci anni fa, con altri imprenditori villacidresi, abbiamo cominciato a usare nei frutteti l’approccio biologico e gli insetti utili, antagonisti dei parassiti degli agrumi» spiega Milena Lussu, imprenditrice e presidente del Comitato biofabbrica. «Sperimentandone le potenzialità e valutandone le attuali criticità – continua – come la necessità di acquistare gli insetti da altre regioni italiane e dall’estero che comporta - oltre agli elevati costi di importazione - il rischio di accogliere insetti poco vitali e il fatto di non avere assistenza tecnica post vendita dedicata in loco. Al momento, abbiamo circa cento ettari di agrumeti in cui sfruttiamo gli insetti al posto del fitosanitario: unendo gli insetti ad altre metodologie biologiche otteniamo lo stesso risultato dei prodotti chimici, con vantaggi economici ma soprattutto ambientali, di salute pubblica e preservazione delle specificità del territorio».

Il piano di realizzazione della biofabbrica per l’allevamento di insetti utili, che verrà presentato in Regione per la finanziaria dei prossimi giorni, è ambizioso e guarda a uno sviluppo economico e formativo di ampio respiro, ben oltre la creazione di uno stabilimento dedicato alla riproduzione di insetti antagonisti e impollinatori.

Grazie al coordinamento di Coldiretti e con il sostegno dell’Università, il Comitato ha studiato un futuro “Centro servizi ecosistemici”, rete virtuosa di connessioni e cooperazioni. Oltre alla biofabbrica si costituirà a Villacidro un polo educativo, in collaborazione con il dipartimento di Entomologia dell’Università di Sassari. L’istituto agrario Volta è candidato a diventare sede della biofabbrica e centro di formazione superiore per figure professionali e tecniche esperte nell'approccio di lotta biologica dei parassiti, degli agenti patogeni e nell’uso degli insetti utili. «La biofabbrica che stiamo progettando è un unicum in Italia. Mira a offrire soluzioni e opportunità non solo agli imprenditori agricoli, ma anche ai giovani che vogliono intraprendere un percorso di studi specialistico nel settore – commenta il segretario dell’ufficio Coldiretti di Villacidro, Mauro Caria – in vista del disegno di riforma scolastica degli istituti tecnici di istruzione superiore 4+2, il nuovo percorso di quattro anni di propedeutica e due di specializzazione».

Il territorio

L’Università di Sassari è già al lavoro per supportare il progetto formativo e professionale. «Villacidro, con la sua fertile superficie agricola e le infinite possibilità di applicazione della lotta biologica è terreno ideale per il polo operativo della biofabbrica, che servirà tutta la Sardegna. Abbiamo già i nostri casi di studio, di cui abbiamo discusso con il direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, il professor Ignazio Floris: con professionalità ed entusiasmo ci sta supportando nella redazione del progetto dal punto di vista tecnico e scientifico», conclude la presidente del Comitato.