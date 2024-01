«Qui manca tutto, dalle strade alle fogne» 

Non ci sono segnali che indichino l’ingresso per S’Ecca S’Arena e a Su Tremini. Chi deve recarsi lì per far visita a qualcuno oppure andare in una delle attività commerciali che pure ci sono, è meglio che sappia che le due località a nord di Monserrato, oltre la 554, sono un altro mondo rispetto al centro abitato. Se in auto si va a oltre 20 chilometri orari si rischia di bucare le gomme o, peggio, danneggiare la carrozzeria. Le strade hanno voragini profonde. E mancano quasi tutti i servizi, ad iniziare dalla rete fognaria. Chi ci vive è esasperato e ormai quasi rassegnato.

Duemila residenti

Sono circa duemila i residenti in queste località raggiungibili dalla 387, poco dopo l’incrocio con la strada statale 554. Lo scenario è lo stesso sia a S’Ecca S’Arena che a Su Tremini. È quasi impossibile trovare una via che non abbia buche. Ma i problemi sono tanti. «È una zona priva di tutto», racconta sconsolato Alessio Ennas, che vive da una vita a S’Ecca S’Arena. «Non abbiamo le fogne, l’illuminazione esiste solo in determinate strade ma è vecchia, in altre invece non c’è proprio. Io la sera devo accendere gli abbaglianti per non rischiare di investire qualcuno, qualche gatto o cane randagio. Ci abito da 32 anni ma non è cambiato assolutamente niente nel corso di tutto questo tempo. Tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute non si sono mai preoccupate di noi, a parte promettere cose che poi non si sono concretizzate».

Dimenticati

E, sebbene nel Puc approvato l'anno scorso sia previsto un importante intervento di urbanizzazione, Ennas non crede più a nessuno: «Anche se si hanno buone intenzioni, i tempi di realizzazione di questo tipo di intervento sono talmente lunghi, complici anche la burocrazia, che chissà se sarò ancora in vita per vedere le strade asfaltate, le fogne, l’illuminazione come si deve e tutto ciò che manca». Anche Valeria Faedda vive da tanto a S’Ecca S’Arena: «Vent’anni. E non ho mai visto un politico venire a sporcarsi le scarpe qui. Venire a piedi, intendo. Perché in diversi tratti il fango creato dalle recenti piogge c’è ancora, così come le pozzanghere. Ma di noi non frega nulla a nessuno, non esistiamo, non siamo mai stati una priorità. Eppure paghiamo la Tari e l’Imu».

Rabbia e rassegnazione

Alessia Serpi invece vive a Su Tremini da 15 anni. Stesse identiche problematiche. «La mia strada, via Pertini, è quella messa meglio, perché ha poche voragini, solo all’inizio, quando vi si accede dalla 387. Non è certo confortante. Mancano le fognature e c’è poca luce. Inoltre, andare in città attraversando il ponte blu che passa sopra la 554 non è il massimo perché è vecchio e in cattive condizioni». Le fa eco Giorgio Spano, anche lui di Su Tremini, che aggiunge: «Molti di noi hanno le vigne, ma c’è gente che ci butta i rifiuti. La zona, come S’Ecca S’Arena, è piena di discariche. Le strade sono da Terzo Mondo. Le ambulanze non possono passare agevolmente per via delle voragini. Siamo figli di un dio minore».

RIPRODUZIONE RISERVATA