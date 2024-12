«Qui manca del tutto la comunicazione: villaggi senza telefoni» 

«Il Congo è un Paese gigantesco, mi trovo a Lubumbashi, la seconda città più grande che si trova nel Katanga, regione lontana dal punto di emergenza. Qui ho raccontato io di questa situazione sanitaria perché non c'è un sistema di comunicazione ufficiale nazionale, soprattutto nei villaggi dove opero non ci sono i telefoni. Siamo in un contesto in cui non c'è disponibilità di test per fare diagnosi corrette. Magari quindi quella che per adesso qui è una malattia sconosciuta e misteriosa è invece nota in Occidente».

A parlare con l'Ansa è Teodora Chiocci, giovane dottoressa che da tre mesi si è trasferita in Congo per Amka, un’organizzazione di volontariato che da 25 anni è al fianco di uomini, donne e bambini del Sud del mondo che vivono in condizioni di estrema povertà.

«Sono volontaria per Amka in due centri di primo soccorso e nei villaggi affianco il team medico locale - racconta - mi occupo di malattie infettive, della salute dei bambini e della loro nascita, di malnutrizione. Qui in Congo la popolazione è abituata alle emergenze sanitarie, abbiamo avuto il colera, ebola, il monkeypox (vaiolo delle scimmie)». Prosegue: «Ho saputo di questa malattia grazie a un messaggio di allerta dell'ambasciata italiana in Congo arrivato alcuni giorni fa, che avvisava dell’emergenza sanitaria nella provincia di Kwango, nella zona di Panzi, e invitava tutti i connazionali presenti nell'area o in zone limitrofe ad adottare le massime precauzioni».

Il messaggio raccomandava «in particolare di evitare qualsiasi viaggio verso la zona di Panzi e le aree colpite, salvo casi di impellente necessità. Per adesso, non si stanno prendendo particolari precauzioni. Aspettiamo di saperne di più e che arrivino i test. La diagnosi è fondamentale».

Anche Gabriele Salmi, presidente della comunità italiana in Katanga, che si occupa della biennale di Lubumbasha, spiega che «i congolesi sono poco informati perché il luogo della malattia è remoto e lontano da qualsiasi centro abitato. Da quello che si dice qui la malattia è attiva da ottobre ma il governo lo ha saputo da fine novembre, perché probabilmente nella zona dell'emergenza la situazione è sfuggita di mano, ma è subito intervenuto».

