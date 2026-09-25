«Qui la Giunta non risponde mai» 

Scintille in Consiglio comunale, accusa l’opposizione: «Risposte in ritardo alle interrogazioni e dati turistici “a sentimento”». Ancora una volta lo stato di salute del parlamentino di Arbus è apparso precario: Giunta divisa, minoranza all’attacco e momenti di sospensione in cui sono volate parole forti. Al centro del dibattito quindici interrogazioni, alcune presentate all’inizio dell’estate e portate in aula con gli ultimi scampoli della stagione balneare lungo la Costa Verde.

Norma ignorata

A Palazzo Pietro Leo si continua a combattere contro i ritardi a interrogazioni, mozioni, richieste di ordine del giorno e altro, un centinaio durante la legislatura, ormai prossima alla fine: a giugno si vota. I tempi di risposta sono tutt’altro che trascurabili: il Comune risponde tardi alla minoranza. Sarà che in Municipio c’è tanto lavoro da fare, sarà anche che le interrogazioni non sono certo poche, fatto sta che, secondo il Regolamento del Consiglio comunale, la risposta deve arrivare entro trenta giorni, dicono le opposizioni. Ma si è andati decisamente oltre. Qualche esempio, sui problemi sollevati a partire da giugno su parcheggi, viabilità, rifiuti, sanità nei villaggi turistici, le risposte si conoscono da una settimana. «La conseguenza», dice il consigliere di minoranza, Gianni Lussu, «è che ormai è ininfluente rispetto allo scopo originario, cioè fornire chiarimenti che sarebbero arrivati poi ai cittadini che hanno sollevato le criticità. Lo strumento istituzionale perde così la sua funzione politica e di controllo, prevista dalla norma. Il sindaco fa tutto da solo. Risultato? Malumori diffusi».

Priorità assente

«Le interrogazioni», ricorda il collega, Agostino Pilia, «sono strumenti per chiedere conto alla Giunta del suo operato ed esaminare le segnalazioni dei cittadini: problemi che non possono aspettare tempi biblici. Sul turismo, è una lotta contro il tempo per avere le presenze, l’incasso della tassa di soggiorno e la destinazione». Tanti temi: dai piccoli disservizi quotidiani alle criticità strutturali. Tra le altre, il senso unico per la spiaggia, la sosta camper, il porticciolo di Porto Palma, il trasporto pubblico.

Il sindaco

Paolo Salis ammette il ritardo ma difende il suo operato: «Abbiamo risolto tante delle incompiute ereditate dal passato, dove al governo c’era una parte degli interroganti. La scelta di inserire nella stessa seduta le richieste è stata per evaderle tutte». Alla fine, il solito copione: quattro rinviate.

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