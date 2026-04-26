«Qui il postino non suona mai» 

Torna sotto i riflettori il servizio di recapito della corrispondenza nelle zone di Iglesias, in particolare nelle aree di Barega e Cruccueddu, dove residenti e amministratori continuano a segnalare disservizi e irregolarità nelle consegne. La vicenda parte dall’incontro di maggio 2025, al quale parteciparono il sindaco Mauro Usai, i consiglieri comunali Federico Melis e Gianna Concu e i rappresentanti di Poste Italiane. In quella sede, i responsabili dell’azienda avevano assunto alcuni impegni per migliorare il servizio.

Disservizi e disagi

Tuttavia, secondo la consigliera Concu, la situazione non sarebbe mai realmente migliorata. «Hanno fatto un passo avanti e due indietro», dichiara. «Ad agosto le consegne sono iniziate, ma in modo discontinuo, per poi interrompersi. Oggi continuano ad arrivarmi segnalazioni di cittadini che lamentano l’assenza del postino. Nelle case sparse il servizio addirittura non è mai partito, nonostante le promesse». Intanto le segnalazioni continuano ad accumularsi. Antonino Piazza, residente a Barega, racconta che, «dall’anno scorso avrò ricevuto due o tre lettere in tutto». Tra i disagi segnalati, anche documenti mai recapitati e recuperati solo tramite copie fornite dai mittenti. Simile la testimonianza di Franca Marongiu, che parla di un servizio «quasi assente». «In un anno», riferisce, «ho ricevuto pochissima posta». Nel suo vicolo, spiega, le cassette postali sono presenti e correttamente indicate, ma «restano sempre vuote».

Richiesta di chiarimenti

Le criticità non risolte hanno spinto la consigliera Concu ad annunciare la presentazione di un’interrogazione in Consiglio per chiedere chiarimenti formali e soluzioni concrete, pur evidenziando come il Comune abbia cercato di rimuovere ogni ostacolo organizzativo. «I messi comunali», spiega Concu, «hanno chiesto di persona ai residenti di installare cassette postali idonee con gli indirizzi aggiornati. Da parte nostra è stato fatto tutto il necessario per consentire il recapito regolare».

La replica

Poste Italiane, che respinge l’idea di un disservizio generalizzato, afferma che il servizio «risulta complessivamente regolare e non si registrano giacenze né code di lavorazione». Poste riconosce alcune difficoltà nelle aree segnalate, spiegando che diverse criticità deriverebbero da problemi legati agli indirizzi. L’azienda invita i cittadini ad aggiornare i propri dati anagrafici presso i mittenti abituali per evitare ulteriori disservizi.

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