VaiOnline
Eccellenza.
24 gennaio 2026 alle 00:09

Qui Iglesias: «Nessun favorito, sfida difficile»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iglesias. In campionato aveva raggiunto la vetta della classifica il 20 dicembre, ma da allora l’Iglesias ha collezionato un solo punto in 3 gare, subendo 4 gol senza segnarne nessuno: non esattamente il miglior viatico in vista della finale di oggi di Coppa Italia di Eccellenza contro il Tempio, la prima storica finale di Coppa Italia regionale per la società mineraria. Va detto che in un campionato livellato questo neanche gli avversari se la passano bene dato che hanno vinto solo una delle ultime tre gare, senza pareggi. Il Tempio può, però, vantare già un titolo di categoria nella propria bacheca, quello portato a casa nella stagione 2003 - 2004. A sentire, però, il tecnico iglesiente Giampaolo Murru, il campionato e la storia non incideranno minimamente sull’attesissima finale di oggi allo stadio Tharros di Oristano: «È vero, ultimamente in campionato non abbiamo fatto bene, ma non eravamo fenomeni prima e non siamo diventati brocchi adesso. In ogni caso la finale di Coppa Italia è una gara a sé. Serviva prepararla negli allenamenti staccando completamente la testa dal campionato e così abbiamo fatto durante la settimana».

Come nelle ultime uscite, l’Iglesias dovrà fare a meno di due importanti pedine, rispettivamente in difesa e in attacco. L’assetto tattico non verrà però modificato: «Siamo abituati a cercare di fare gioco al di là di chi abbiamo di fronte - evidenzia Murru - non cambieremo un modo di giocare che è nel nostro dna». La gara che sarà arbitrata da Gabriele Sari di Alghero deciderà chi tra Iglesias e Tempio andrà a scontrarsi con la vincente del match tra Ferentino e Boreale, finaliste della Coppa Italia di Eccellenza del Lazio. Sulla sfida di oggi il tecnico iglesiente non ha dubbi: «Che gara sarà? Una partita difficile per entrambe: siamo vicini in campionato, non c’è una favorita, potrebbero contare i dettagli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna