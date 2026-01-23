Qui Iglesias: «Nessun favorito, sfida difficile»  

Iglesias. In campionato aveva raggiunto la vetta della classifica il 20 dicembre, ma da allora l’Iglesias ha collezionato un solo punto in 3 gare, subendo 4 gol senza segnarne nessuno: non esattamente il miglior viatico in vista della finale di oggi di Coppa Italia di Eccellenza contro il Tempio, la prima storica finale di Coppa Italia regionale per la società mineraria. Va detto che in un campionato livellato questo neanche gli avversari se la passano bene dato che hanno vinto solo una delle ultime tre gare, senza pareggi. Il Tempio può, però, vantare già un titolo di categoria nella propria bacheca, quello portato a casa nella stagione 2003 - 2004. A sentire, però, il tecnico iglesiente Giampaolo Murru, il campionato e la storia non incideranno minimamente sull’attesissima finale di oggi allo stadio Tharros di Oristano: «È vero, ultimamente in campionato non abbiamo fatto bene, ma non eravamo fenomeni prima e non siamo diventati brocchi adesso. In ogni caso la finale di Coppa Italia è una gara a sé. Serviva prepararla negli allenamenti staccando completamente la testa dal campionato e così abbiamo fatto durante la settimana».

Come nelle ultime uscite, l’Iglesias dovrà fare a meno di due importanti pedine, rispettivamente in difesa e in attacco. L’assetto tattico non verrà però modificato: «Siamo abituati a cercare di fare gioco al di là di chi abbiamo di fronte - evidenzia Murru - non cambieremo un modo di giocare che è nel nostro dna». La gara che sarà arbitrata da Gabriele Sari di Alghero deciderà chi tra Iglesias e Tempio andrà a scontrarsi con la vincente del match tra Ferentino e Boreale, finaliste della Coppa Italia di Eccellenza del Lazio. Sulla sfida di oggi il tecnico iglesiente non ha dubbi: «Che gara sarà? Una partita difficile per entrambe: siamo vicini in campionato, non c’è una favorita, potrebbero contare i dettagli».

RIPRODUZIONE RISERVATA