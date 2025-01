«Qui ho trovato persone meravigliose» 

Un viaggio alla ricerca della comunità e di sé stessi. Questa è la sfida di Daniele Murrighili, 27 anni, di origini olbiesi, ma “nuorese d’adozione” per un paio di giorni. Venerdì e ieri ha trascorso il proprio viaggio in cima al monte Ortobene, interagendo con la comunità che lo ha accolto come un concittadino.

«La mia sfida, il mio progetto, si chiama “Torno a sorridere”; la destinazione finale è Capo Nord - dice Murrighili -. Ho vissuto due anni in Australia, per poi tornare qui in un’avventura con la mia bici. L’obiettivo è, oltre che personale, quello di interagire con le comunità, e migliorarsi a vicenda tramite il confronto, il sostegno, l’aiutarsi e accogliersi l’un l’altro. A Nuoro ho trovato persone meravigliose dal primo istante. Sono ripartito con la gioia e una soddisfazione per quanto accaduto qui, in questa città». Un viaggio intrapreso in solitudine per un motivo ben preciso. «Mi costringe a fare i conti con me stesso, sia dal punto di vista spirituale sia verso gli altri. Non voglio adagiarmi, perché sarebbe limitante anche nell’interazione umana. Voglio conoscere le persone, le storie, i luoghi. Vivere le emozioni in quest’Isola, città per città, paese per paese, in piena libertà», conclude il giovane.

