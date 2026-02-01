«Qui formeremo i nuovi piloti di aereo» 

Castiadas è pronta a sfornare piloti d’aereo: di ultraleggeri già da oggi, di linea (forse) nei prossimi anni. Il corso – il primo in questa parte della Sardegna – è stata presentato ieri mattina nell’aula consiliare del Comune, a Olia Speciosa. Un corso di sei mesi, tra teoria (33 ore, minimo) e pratica (nell’aviosuperficie di Maloccu) per monoposto, biposto e avanzato.

Gli allievi

Sono venti, provenienti da tutta l’isola (in otto da Dorgali, il gruppo più numeroso). Il più giovane è Giuseppe Contu, di Jerzu. Ha già il brevetto per il monoposto (vola dall’età di 14 anni) ed è pronto a prendere quello per il biposto. «Un giorno – dice con sguardo sicuro – diventerò pilota di aerei charter». Ci sono poi pensionati (Francesco Manzo, di Cagliari), architetti (Maurizio Masala) e persino un padre con la figlia. Sono Riccardo Porcu, ingegnere di Cagliari e dirigente regionale, e sua figlia Diamante, 19 anni e un futuro da medico a livello internazionale. «Io e mia figlia non siamo mai saliti su un ultraleggero – spiega Porcu – abbiamo solo il patentino nautico. Poi Diamante mi ha proposto questo corso, mi ha detto che l’avrebbe fatto solo se ci fossi stato anche io. Per me è un privilegio e un onore poter fare questo corso con mia figlia, siamo entusiasti». C’è anche il parroco di San Vito, Don Pasquale Flore (ha già il brevetto per il monoposto, la benedizione è assicurata) e un imprenditore che lavora a Bergamo, Roberto Parco, 62 anni: «Sono di nuovo in Sardegna solo per frequentare questa scuola».

L’obiettivo

La scuola di volo è la Advanced Aviation (presidente Daniele Mureddu) mentre l’istruttore è Paolo Contini, punto di riferimento dell’aviosuperficie di Castiadas negli ultimi trent’anni. «Formiamo nuovi piloti – sottolinea Contini – in un posto incantevole e molto adatto alla pratica. A Maloccu ci sono spesso venti traversi e turbolenze. In ogni caso si può volare quasi 300 giorni l’anno». Un grazie al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: «È stato lungimirante e si è sempre speso per darci una mano. Quali altri Comuni hanno un’aviosuperficie come questa e una comunità che crede nel progetto?».

Il sindaco

Il primo cittadino rilancia: «Sono un veterano dell’idea dell’aeroporto, lo volevo qui a Castiadas negli anni Novanta. Già da allora c’era un forte interesse a livello internazionale». Adesso si riparte da un’aviosuperficie «che – aggiunge - non potrà che crescere e diventare strategica per la Sardegna». L’obiettivo, neanche troppo celato, è proprio quello: trasformare in realtà il sogno degli anni ’90 e formare sotto casa in un futuro non troppo lontano anche piloti per gli aerei di linea.

