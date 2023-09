«Qui è terra di nessuno, abbiamo paura» 

Gare con i quad in piena notte nel cantiere. Adolescenti che entrano ed escono dal cimitero, giocando ai “fantasmi” tra tombe e loculi. Auto parcheggiate che vengono forzate e svaligiate. Bottiglie di vetro che volano da un lato all’altro della strada. A notte fonda, via e vico Della Pace si trasformano e diventano terra di conquista per i gruppi di balordi che scelgono di passare la serata danneggiando gli arredi urbani e disturbando la quiete pubblica.

La protesta

I residenti ormai vivono nella paura. «Puntualmente veniamo svegliati da rumori molesti, non ne possiamo più», dicono alcune persone che chiedono l’anonimato. «Abbiamo paura. Se proviamo a rimproverarli veniamo minacciati». Sono esasperati, protestano perché si sentono «l’ultima ruota del carro di un Comune che si dimentica delle sue periferie. Dove sono i controlli? I carabinieri arrivano quando noi li chiamiamo nel bel mezzo della notte disperati, ma dei vigili urbani neanche l’ombra né di giorno né di notte», rimarcano coloro che abitano in vico Della Pace. Temono ripercussioni e chiedono di restare anonimi, ma non è la prima volta che gridano «aiuto». Da anni denunciano quanto accade fuori dalla porta delle loro case. Denunce e segnalazioni che pare cadano nel dimenticatoio. Ora, però, dicono la situazione è peggiorata.

Il cantiere

«Da quando ci sono i lavori, la strada davanti al cimitero è diventata una pista per quad: gare continue nel bel mezzo della notte che non solo non ci permettono di dormire, ma rischiano anche di farsi male», racconta una donna che dalla finestra della sua camera da letto più volte ha osservato cosa stava accadendo e ha avvertito i carabinieri. «Visto che a Quartucciu nessuno ci ascolta, eppure le segnalazioni in Comune le abbiamo fatte in tanti, ho deciso di fare una denuncia anonima in questura», aggiunge una vicina di casa, sconcertata per aver beccato i ragazzini uscire dal cimitero come se nulla fosse. «Correvano da una parte all’altra con i lenzuoli bianchi addosso e urlavano. È intervenuto anche un signore a rimproverarli, ma dov’è il rispetto per i defunti?». Una situazione diventata insostenibile per chi abita nella zona. «Spesso ci sentiamo prigionieri in casa nostra: il parchetto è in condizioni pietose, sporco e mal curato, succede di tutto. Più volte abbiamo chiesto aiuto al Comune, ma ci ignora. «Anche lì succede di tutto: bevono e poi o abbandonano le bottiglie o le lanciano contro le panchine e le case. Per non parlare delle auto, hanno più volte provato ad aprirle per derubarle. Cosa dobbiamo fare per vivere sereni in casa nostra?».

RIPRODUZIONE RISERVATA