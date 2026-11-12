Nonostante la pioggia battente, il sit-in non è stato rinviato. «Con l’acqua che riempie le enormi buche si vedono ancora meglio le condizioni di degrado e pericolo della strada. Serve un intervento immediato». Il grido d’allarme arriva dai sindaci di Paulilatino, Milis e Bauladu. Ieri mattina hanno chiamato a raccolta allevatori, agricoltori e semplici cittadini lungo la Provinciale 17 che ricade nei territori dei loro tre comuni. Dodici chilometri all’interno di un polmone verde senza segnaletica verticale né orizzontale e con profondi solchi nel manto stradale, vegetazione infestante e ponticelli degradati. L’obiettivo è chiedere alla Provincia l’immediata programmazione della sistemazione e manutenzione della strada.

Il sit-in

Per arrivare sul posto bisogna organizzarsi con furgoni e pick-up, vista l’impraticabilità del tratto di strada. I sindaci prima hanno convocato il Consiglio comunale nei loro Municipi e subito dopo c’è stato il trasferimento lungo la strada che non viene asfaltata dal 1996. «Siamo qui per chiedere alla Provincia il rifacimento di questa arteria, indispensabile in caso di impedimenti sulla 131 ma anche per gli allevatori e gli agricoltori che hanno le aziende che si affacciano lungo la strada», ha detto Monica Ortu, sindaca di Milis. Il sindaco di Bauladu, Ignazio Zara: «Questa strada è indecente, non si può percorrere né a piedi né in macchina, eppure è importante per chi lavora ma anche sotto il profilo ambientale». Il sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus: «Chiediamo di mostrare rispetto per questa strada che non riceve manutenzione da 25 anni. Le risorse per il rifacimento tempo fa erano nelle casse della Provincia, poi però sono state perse perché il progetto non era stato portato avanti. Ora la Regione ha stanziato altri fondi, ecco perché siamo qua a chiedere un intervento. Non vogliamo una super strada, ma un tratto transitabile».

Gli operatori

Chi in quel tratto ci passa ogni giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro ieri non poteva mancare. «Percorro questa strada ogni mattina alle 4,30, quando è ancora buio - racconta Maria Francesca Bussu, un’allevatrice di 62 anni - Con tutti i rischi del caso. Ma riceviamo anche tante lamentele da parte di chi da noi viene a prendere il latte. Nessuno è più disposto a mettere a repentaglio la propria vita e i propri mezzi». Nino Manca, un altro allevatore: «Il malumore è tanto, troppo. Passo da queste parti da sempre, ma ora la situazione è diventata critica». Serafino Sedda, allevatore e assessore negli anni 90 quando la strada era stata asfaltata: «In estate ci passano tanti motociclisti, non è un bel biglietto da visita».