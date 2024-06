«Qui da noi la mafia non esiste» 

«La mafia ad Arbus non esiste». Il sindaco della cittadina del Linas, Paolo Salis, interviene sul caso delle gomme squarciate sulla spiaggia di Piscinas all’ex assessora al Turismo, Michela Dessì, che ha accostato il gesto di cui è stata vittima a «un sistema intimidatorio di carattere mafioso». Il primo cittadino replica: «Non abbiamo alcuna denuncia, né dati che spingano anche solo a ipotizzare l’esistenza di infiltrazioni mafiose nel nostro territorio». E il Medio Campidano è compatto: «Un conto sono i fatti di mafia, un altro le vigliaccate di chi agisce nascondendosi dietro un atto vandalico o un sabotaggio».

La chiesa

Dal centro abitato alla Costa Verde ai villaggi minerari di Ingurtosu e Montevecchio e a tutto il Medio Campidano, la notizia delle gomme squarciate ieri si è diffusa di buon mattino. Tanti i commenti. E se la vittima, Dessì, ha ricevuto attestati di solidarietà da tutto il territorio, Salis, tempestato di telefonate, ha precisato: «Simili fatti son sempre accaduti, mai associati alla mafia. Ringraziando Dio viviamo un’altra realtà e in un altro territorio». Forte il messaggio dei parroci. «Un gesto – dice Daniele Porcu di San Sebastiano – molto grave, compiuto nell’ombra dell’anonimato non aiuta la comunità a crescere. L’attacco alla persona e alle cose vanno condannate, attenzione però ai messaggi che trasmettiamo ai giovani. Occorrono modelli positivi ispirati al dialogo, alla mediazione e al confronto». Così Luca Carrogu della Beata Vergine: «Azioni del genere vanno sempre disapprovate. Non ci sono giustificazioni. Doveroso intervenire nei modi dovuti».

Intimidazioni

Il sabotaggio delle gomme a una donna impegnata in politica ha richiamato episodi analoghi nel territorio. Due auto bruciate all’ex sindaca di Villacidro, Marta Cabriolu, e il "mistero" del premio anti-mafia assegnato da Ambrosoli. Cabriolu ricorda: «So cosa si prova a subire la vigliaccheria di persone vili e senza dignità. Solidarietà a Michela: mai piegarsi, andare avanti con ancora più determinazione». L’ex consigliera regionale di Guspini, Rossella Pinna: «Sono stata, come tantissime donne, vittima di linguaggi d’odio sul web - che hanno ormai sostituto (in parte) le scritte sui muri - che agli uomini non vengono riservati. La strada della parità è ancora lunga e irta di ostacoli. Forza donne, non lasciamoci intimidire».

I commenti

La consigliera di minoranza, Anita Tatti: «Stiamo attraversando un periodo privo di dialogo, c’è un clima teso. Fra i banchi del Consiglio i nostri interventi sono visti come disturbo, mai come propositivi». Elisa Caddeo, per circa 20 anni in Consiglio comunale, osserva: «Gli atti ignobili vanno respinti con forza, la democrazia deve seguire altre strade, altre modalità di confronto, soprattutto il rispetto dell’altro. Spetta a noi tracciare i percorsi. Ultimamente noto un progressivo allontanamento dal mandato degli elettori, il bene comune».

