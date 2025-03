«Qui contratti veri, non sfruttiamo nessuno» 

«Un contratto vero. Da quaranta ore con due riposi attaccati». Cioè «la settimana corta», a giugno e a luglio. Ad agosto, invece, la giornata libera sarà una. Francesca Rubiu l’ha messa in vetrina così, su Instagram e Facebook, l’offerta di lavoro, come a voler segnare il confine tra «i pieni diritti», quelli che lei garantisce, ci tiene a precisare, e lo sfruttamento che sta fuori dal Vanity beach. È questo il nome dello stabilimento balneare dove in dieci andranno a libro paga in estate. «Hanno già risposto in 200, per ora ho scelto sei curriculum».

L’annuncio

L’imprenditrice del mare e dei pasti veloci a Solanas fa business dal 2008. Sui social non è nuova. Ad agosto 2024, per un video sui prezzi di lettini e ombrelloni, raccolse quasi un milione di visualizzazioni. «Dopo il Covid – racconta – ho dato in gestione il bar per due anni, nel 2023 e nel 2024. In questa stagione, invece, ho deciso di riprendere tutto in mano, ma confesso di non averci dormito la notte dopo aver messo l’annuncio con la richiesta di personale».

L’incertezza

Il mercato del lavoro, a sentire Rubiu, si ritrova schiacciato tra due tendenze opposte: da una parte la fame di lavoro, «certificata dalle tante risposte al mio annuncio», dall’altra la costante degli stipendi bassi. «Temevo – continua l’imprenditrice – di non trovare nessuno. Invece in Sardegna ci sono giovani volenterosi, anche minorenni che purtroppo non posso prendere perché le norme sui loro contratti sono rigidissime. Per esempio non posso servire alcolici. Nel mio caso non potrebbero portare al tavolino nemmeno una birra».

Profili professionali

Per la stagione 2025, al Vanity beach – a parte i bagnini, il cui reclutamento «segue un altro canale» – lavoreranno «tre addetti alla cucina, altrettanti bar tender (cioè banconieri) e ancora tre camerieri da sala più uno agli ombrelloni». I due giorni liberi a settimana, uno attaccato all’altro, verranno assegnati a rotazione, con un preciso abbinamento: «Lunedì e martedì, mercoledì e giovedì oppure venerdì e sabato», sottolinea Rubiu. Questo schema sarà utilizzato a giugno e luglio. «La domenica, invece, giorno di maggiori presenze, ci saremmo tutti». Ad agosto, «il riposo settimanale sarà uno». Si ruoterà anche nell’arco di una stessa giornata: «Lo stabilimento apre dalle 8.30 alle 21.30». Rispetto alle dieci figure professionali che l’imprenditrice sta cercando, «mancano ancora un barman più alcuni ragazzi per le colazioni e per la sala».

I rilievi

Rubiu lo dice più volte: «Sul personale bisogna investire. Chi ha esperienza, verrà inquadrato nella migliore categoria, la 4 o la 3, perché la professionalità si paga». Ma come raccontato dall’imprenditrice nel video-spiegazione pubblicato sempre sui social, «l’85% di chi ha risposto all’annuncio non ha mai lavorato nel settore. Dico anche un’altra cosa: in pochissimi conoscono l'inglese. Ma per avere più chance di occupazione, è bene impararlo». Il Centro per l’impiego di Quartu ha colto la palla al balzo, con una giornata dedicata alle candidature al Vanity beach: l’appuntamento è per il prossimo 11 marzo, dalle 8,30, negli uffici di via Orrù. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA