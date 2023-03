«Qui comanda solo Berlusconi» 

Il terremoto interno a Forza Italia, con la sostituzione del capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo a soli 5 mesi dall'avvio della legislatura, per ora non lambisce il Senato. Licia Ronzulli perde il ruolo di coordinamento della Lombardia, ma resta alla guida del gruppo di Palazzo Madama. Una scelta che fonti azzurre spiegano con la necessità di mantenere un delicato equilibrio a Palazzo Madama, dove i numeri della maggioranza sono meno granitici rispetto a Montecitorio. Non si può escludere che possa esserci una ulteriore riflessione, ma per ora si mantiene uno status quo che dovrebbe evitare di stressare i rapporti nella maggioranza mentre si giocano partite su più tavoli, dalle presidenze delle commissioni bicamerali fino alle prossime nomine per la guida di centinaia di partecipate.

Riassetto regionale

L’operazione – non partita direttamente dal Cavaliere che l’ha comunque avallata, si spiega – favorisce la cosiddetta ala governista degli azzurri rispetto a quella meno allineata. Ma nella nota di Fi di venerdi si è voluto mettere nero su bianco la permanenza di Ronzulli alla guida del gruppo: un elemento che in qualche modo viene enfatizzato. Peraltro, si evidenzia dentro Forza Italia, togliendo dai 18 senatori quanti fanno parte dell’esecutivo si tratta, a conti fatti, della gestione di una decina di persone senza grosse questioni di equilibrio interno. Il segnale del cambio di linea alla Camera invece è arrivato invece forte e chiaro. Spetterà ora al gruppo dare il via libera al nuovo corso per acclamazione. «Questi cambiamenti - getta acqua sul fuoco il coordinatore azzurro Antonio Tajani - non comportano nulla né per il governo né per Forza Italia, che è un partito unito il cui unico leader è Silvio Berlusconi. Un partito che è parte integrante di una grande coalizione che ha vinto le elezioni, continueremo lealmente a fare il massimo perché questo governo duri cinque anni». Un partito che comunque subisce un riassetto a livello regionale, con la nomina dei sette nuovi coordinatori regionali che crea qualche strascico. A partire dalla Campania dove il vice coordinatore, Domenico Brescia, lascia gli azzurri.

