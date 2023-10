«Qui c’è solo la chiesa, ma noi resistiamo» 

Inviata

Selegas. «Purtroppo ci è rimasta solo la chiesa, io sono vecchia e mi sono adeguata ma spero che qualcosa cambi, almeno per i giovani». Giovanna Marongiu non si dà per vinta. «Sono nata il 24 febbraio del 1931 e ho sempre abitato a Seuni». Seduta nelle ultime panche della parrocchia per il convegno sullo spopolamento, nonna Giovanna è orgogliosa abitante della micro-frazione di Selegas da 109 anime che negli anni ha perso un pezzo dopo l’altro.

La famiglia

Impossibile prendere un caffè o un cappuccino. «Qui il bar non c’è». Non c’è modo di pagare un bollettino o ritirare la pensione. Le Poste sono in via Daga, a Selegas. E anche fare la spesa è più complicato che mai. «Qui il negozio non lo abbiamo, dobbiamo ricordarci tutto quello che ci serve e andare in paese. Ora mi faccio accompagnare in macchina ma prima scendevo a piedi e risalivo con le buste piene, tranne quando il mio povero marito Martino mi vedeva arrivare e allora mi raggiungeva lungo la via – racconta la più anziana del borgo votato a Santa Vittoria –. Non mi sono mai spostata, sono andata in Continente solo per poche occasioni e nonostante tutto non ho mai pensato di andare via. E poi ora mio figlio Tore è tornato a casa». A Seuni Giovanna ha trovato marito, costruito una famiglia e cresciuto quattro figli. «Wilma vive a Quartu, Maria Assunta a Monserrato, Serena a Senorbì e l’unico maschio, Tore, fino a pochi anni fa stava a Torino. Se n’erano andati tutti perché qui non c’era nulla da fare ma ora almeno uno è rientrato», sussurra mentre al suo fianco prende posto la cugina Anna Maria Contu, 83 anni da compiere il 3 novembre, compagna inseparabile di lunghe serate trascorse a chiacchierare, pregare o camminare verso il supermercato più vicino che si trova in fondo al discesone non distante dalla rotonda all’ingresso del paese. Un paio di chilometri andata e ritorno. «Prima ogni tanto ci toccava andare a Senorbì che dista otto chilometri. Il problema era risalire, ma ci facevamo coraggio tutte insieme», ricorda Anna Maria.

L’emigrato

Poco prima che i relatori inizino a parlare arriva anche il cugino 84enne Antonio Pitzalis, emigrato in Piemonte che dopo la pensione torna nel paese natale sempre più spesso. «Ho lavorato alla Fiat e l’orologio che ho al polso me lo ha regalato il dottor Giovanni Agnelli per i trent’anni in azienda», racconta mentre prende posto. Intanto Giovanna Marongiu liscia la blusa a fiori, posa le mani sul grembo e ascolta il sindaco snocciolare le cifre dell’inarrestabile fuga dai piccoli centri svuotati di tutti i servizi. Poi, riflette: «È vero, Seuni è cambiata, ma di essere rimasta non mi sono mai pentita».

