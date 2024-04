Qui alloggiavano i militari tedeschi, ora gli edifici sono un pericolo 

Al valico di Nuraxi de Mesu, sulla Statale 195, tra Domus de Maria e Teulada, a pochi metri dalla casa cantoniera dell’Anas, c’è quel che resta di una serie di edifici di difesa costruiti durante il Secondo conflitto mondiale, quando i nazifascisti si aspettavano lo sbarco alleato in Sardegna. Oltre i numerosi fortini armati semi sotterranei che spuntano nei rilievi circostanti, e che costellano la costa sud occidentale, si costruirono anche alloggiamenti per le truppe tedesche, chiamate a fiancheggiare l’Esercito italiano.

Una di queste, ribattezzata Sa domu de is tedescus, che veniva utilizzata, insieme ad altre, anche come posto di blocco, è tuttora visibile anche se è pericolante. Un edificio che, terminata la guerra, di fatto è stato utilizzato raramente: eccetto rari in casi in cui quegli edifici sono stati deposito di foraggi, gli allevatori della zona preferivano usare i furriadroxus e madaus della zona, tuttora in esercizio. Difficile stabilire chi dovrebbe intervenire, resta il pericolo costituito dai tetti parzialmente sfondati, vestigia di un passato tragico.

Il caseggiato, in cima alla collina, ha anche posto di avvistamento e il locale polveriera tedesco: secondo alcuni, potrebbe essere acquisito e ristrutturato, base di partenza delle escursioni nei siti nuragici dei dintorni, dopo l’apertura del sentiero de Su caminu antigu, oggi noto con il nome Sentiero dei Carbonai.

