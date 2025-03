«Qui abbiamo costruito una famiglia» 

Basta chiedere che cosa rappresenta quest’ultimo giorno di San Benedetto e subito gli occhi si gonfiano e diventano lucidi. «Tutto, significa tutto. Qui abbiamo creato una famiglia con gli altri operatori, con i clienti. Qui abbiamo storie di vita, incontri straordinari, come quello con Danilo Gallinari, Renzo Arbore, Pupo», per citare alcuni personaggi che negli anni sono arrivati a San Benedetto. «Ma straordinari sono stati tutti i giorni con i cagliaritani», dice Andrea Mulas, titolare di un banco del pesce. «Tra questi banchi abbiamo vissuto momenti straordinari. Il mercato di San Benedetto non è solo un luogo di scambi commerciali, è molto di più: è uno spazio di incontro, un pezzo di storia di questa città. Per me poi è stato anche una scuola di vita. Ecco perché mi commuovo», aggiunge.

Di famiglia e identità parla anche Pietro Ruggiu, banco accanto a quello di Mulas. «Consapevoli che insomma questa riqualificazione andava fatta, in questo momento siamo un po’ malinconici perché tra questi banchi non abbiamo solo trattato pesce ma abbiamo stretto relazioni, legami. Che sono diventati familiari. Ci prepariamo al futuro, quando torneremo a San Benedetto lo faremo in un mercato completamente diverso, nuovo, moderno e funzionale si. Ma diverso». ( ma. mad. )

