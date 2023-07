«Qui a Scraffingiu grandi aspettative» 

Un esperto, un tifoso e un personaggio immaginario dal cuore rossoblù e dalle idee molto chiare rivelano le loro aspettative e speranze sulla squadra di Ranieri e il suo ritorno in Serie A.

L’opinionista

Ex calciatore di Lazio e Parma, ora personaggio televisivo spesso al seguito del Cagliari, Fernando Orsi premette: «Partiamo da un punto fermo, l’allenatore Ranieri, che torna nel palcoscenico che merita, la Serie A, in una piazza che gli ha dato tanto a livello affettivo e in cui c’è un entusiasmo incredibile per lui. Sa calarsi benissimo nella realtà in cui si trova. Penso che l’obiettivo principale sia la salvezza». Sul mercato è perentorio: «Servono 3 o 4 elementi. Minimo uno per reparto. Lapadula è da trattenere, accanto a lui serve un centravanti che possa garantire l’alternanza». Gabbiadini? «Un ottimo mancino di esperienza che sa interpretare bene più ruoli. Poi aggiungerei un giocatore da mettere davanti alla difesa, anche se Makoumbou ha fatto bene. Ma non sarebbe male avere un altro vertice basso che possa dare un ricambio, anche perché così puoi impiegare lo stesso Makoumbou come mezzala». Inoltre dietro ci vorrebbe «un centrale da affiancare a Dossena o un terzino destro».

Per Alessio Cordella, presidente dei Cagliari Fan Club, «l’effetto playoff e promozione è ancora forte, l’entusiasmo è contagioso e speriamo possa portare lontano il Cagliari anche in Serie A. La società è migliorata sotto tanti punti di vista. Avere un condottiero come Ranieri è una garanzia, una grande base per la gestione di tutto l’ambiente. Una figura simile mancava da tempo». Poi i suggerimenti: «Ci attendiamo innesti di valore che abbiano davvero voglia di fare bene. Non per forza altisonanti, anzi: speriamo non arrivino le solite figurine viziate che vengono qui svogliate, senza fame agonistica e senza senso di responsabilità».

Il sindaco

Alla guida di un paese del Campidano conosciuto da tutti ma mai trovato da nessuno, il sindaco Alessandro Pili annuncia: «Grandi sono le aspettative del popolo di Scraffingiu per questo Cagliari in Serie A. Anche perché il primo cittadino ha posto la fascia a Mancosu e questo gesto è stato benaugurante». Dunque «ci aspettiamo che Giulini dal cilindro tolga fuori un nome fantastico, il nuovo Gigi Riva del 2024. Poi se non Gigi Riva chi boghinti cussos chi boghinti, s’importanti es chi binciada. Grazie e saluti da Scraffingiu».

