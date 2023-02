Questura, nuovi incarichi per Madau e Angius 

Nuovi incarichi per le vice questore Veronica Madau e Maria Bonaria Agius. Dopo aver coordinato per anni le relazioni esterne e i rapporti con la stampa, Madau è stata nominata vice dirigente della Squadra Mobile. Affiancherà Fabrizio Mustaro. L’incarico di guidare l’ufficio stampa passa nelle mani di Angius, già vice capo gabinetto.

Ieri, nell’Aula Mastino della Questura, si è tenuta una breve cerimonia a cui ha partecipato anche il questore Paolo Rossi, che si è soffermato «sulla professionalità delle colleghe» ricordando anche che la sua richiesta di portare alla Mobile Madau è stata accolta dopo il trasferimento del vicedirigente Davide Carboni, nominato direttore del Sisco. «È un incarico di prestigio e sarà un’esperienza di grande stimolo», dice Veronica Madau. «Curare i rapporti con la stampa è stato un arricchimento professionale e un modo per essere sempre più vicini alla gente, ai cittadini».

Laureata in Giurisprudenza, dopo aver sostenuto l'esame di Stato per diventare avvocato, Madau ha frequentato il corso in Polizia. «Docenti importanti, capaci di comunicarti nozioni ma anche passione per questo lavoro. Così sono rimasta folgorata», racconta. A trent’anni l’esperienza alle Volanti di Genova. Lavoro in strada, determinante per la formazione. Poi Cagliari, la Digos e ancora la direzione del commissariato di Iglesias e l’arrivo a Cagliari, dove dal 2018 ha guidato le relazioni esterne per approdare, ora, alla Squadra Mobile. (a. pi.)

