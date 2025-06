Questura: arrivano tre commissari 

Giornata di accoglienza lunedì alla Questura di Nuoro, dove il questore Alfonso Polverino ha dato il benvenuto a tre nuovi giovani funzionari di polizia. Si tratta di Giuseppe Berritta, Alessandro Farci e Nicola Asuni, appena usciti dal corso di formazione svolto all’istituto superiore di Polizia di Roma. I tre commissari inizieranno ufficialmente il loro incarico nei prossimi giorni. Giuseppe Berritta, 33 anni, arriva da altri ruoli nella Polizia. Originario della Sicilia, è laureato in giurisprudenza a Messina e ha completato un master in pubblica sicurezza alla Luiss di Roma. Alessandro Farci, 29 anni, sardo, si è laureato in giurisprudenza a Cagliari, dove ha iniziato il suo percorso nella sicurezza e nell’amministrazione pubblica. Anche lui ha proseguito la formazione alla Luiss. Stesso percorso per Nicola Asuni, anche lui 29enne e laureato a Cagliari, con il master romano alle spalle. Entrambi conoscono bene la realtà isolana. Con l’arrivo dei nuovi funzionari, due colleghi salutano Nuoro: il commissario capo Giuseppe Maria Saracino, finora responsabile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, andrà a Bari a dirigere la Polfer. Il commissario capo Davide Torsello è stato destinato al Dipartimento generale di Roma

