Questura, arrivano 18 nuovi agenti 

La questura si rafforza con 18 nuovi agenti in prestito da altre sedi italiane, che resteranno in servizio per tutta l’estate. In questi giorni, infatti, arriveranno 9 operatori trasferiti da altre sedi della penisola, che saranno assegnati ai vari uffici presenti in provincia, mentre per tutto il periodo estivo sono stati aggregati ulteriori 9 operatori che saranno impiegati per l’implementazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nei mesi estivi.

Alla questura è stato assegnato anche un nuovo commissario, Vittorio Guarriello originario della provincia di Caserta, classe 1995.Ha frequentato la scuola militare ”Nunziatella” di Napoli e, successivamente l’università campana “Luigi Vanvitelli”, dove si è laureato in Giurisprudenza.

