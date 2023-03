Questo Zappa fa sul serio: «Non c’è due...» 

Non aveva mai segnato nelle sue prime 86 presenze col Cagliari, poi per Gabriele Zappa due gol consecutivi. Il laterale arrivato nell’estate del 2020 ci ha preso gusto e, dopo aver chiuso il poker contro l’Ascoli nove giorni fa, ha fatto altrettanto ieri al “Granillo”. «Se segno ancora meglio, ma l’importante è vincere: era da tanto che non lo facevamo fuori casa e serviva prendere i tre punti», afferma dopo il trionfo in Calabria. «Sono state due belle partite, sono contento anche per i miei gol: speriamo che, come si dice, non ci sia due senza tre. È un momento positivo, con due vittorie consecutive e anche una buona differenza di reti».

Momento decisivo

Per Zappa ieri ottava di fila da titolare (22 presenze totali in campionato). Prima dell’Ascoli i suoi unici gol da professionista erano nel 2019-2020 in B a Pescara, anche lì tutti nel girone di ritorno e coi primi due consecutivi. È parte integrante della risalita rossoblù e non vuole fermarsi: «Dobbiamo continuare così. Dopo la sosta arriva in casa il Südtirol: squadra forte, non sarà una partita facile ma vogliamo vincere. Non facciamo programmi, cerchiamo di guardare al prossimo avversario e prenderci i tre punti. Saranno tutte gare importanti, ma lo era anche questa con la Reggina». Per lui uno degli artefici del rilancio è Ranieri: «Ci ha dato molta serenità e solidità difensiva. Abbiamo preso pochi gol da quando è arrivato, abbiamo colto q uello che ha provato a insegnarci durante gli allenamenti e dobbiamo continuare così».

Finalmente fuori

Ora per il Cagliari non c’è più lo spauracchio trasferta, avendo interrotto la striscia negativa esterna che durava dal 10 settembre. Per Zappa l’avvio troppo altalenante ha lasciato strascichi a lungo: «Siamo stati anche sfortunati all’inizio, vedi il pari all’ultimo a Bolzano. Abbiamo perso tanti punti, per quello non siamo riusciti a ingranare subito. Questa è una vittoria fondamentale, che volevamo perché in trasferta non arrivava da sei mesi: a Bari ce l’avevano soffiata all’ultimo, adesso non abbiamo nemmeno preso gol». Marcatura che invece ha trovato lui al 93’, facendosi trovare pronto sulla sponda di Lapadula come con l’Ascoli: «Ci ho creduto, lo volevo e sono contento ma l’importante è vincere. Sotto certi punti di vista preferisco giocare a quattro perché ricevo palla più frontalmente, mentre a cinque posso chiudere l’azione su cross dall’altra fascia. La prima cosa però è giocare».