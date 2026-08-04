«Questo territorio non sia abbandonato» 

Non solo le fiamme, ma anche i colpi di pistola esplosi senza esitazione, come bersaglio l’abitazione dei ricercatori legati all’Et. Oggi, alle 19, il Consiglio comunale di Lula si riunirà per parlare dell’attentato di sabato sera contro Carlo Giunchi e sua moglie, i due ricercatori dell’Ingv che lavorano all’Et, vittime di un attentato incendiario alle loro auto. È confermato che chi ha agito ha esploso anche alcuni colpi di pistola.

Impronte e Dna

Non solo le fiamme. Perché il messaggio fosse più cupo, chi sabato notte ha incendiato le auto dei due ricercatori dell’Ingv ha esploso alcuni colpi di pistola contro l’abitazione presa in affitto. Un dettaglio che dopo giorni trova conferme e rafforza l’atto intimidatorio. Un elemento su cui i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro e della compagnia di Bitti sperano di trarre ulteriori elementi. I reperti recuperati sono stati inviati ai Ris, la speranza è che si trovi una traccia biologica, un’impronta digitale, oppure capire se l’arma sia già stata utilizzata in qualche altro atto intimidatorio o delittuoso.

La consigliera Calia

«Tutta la mia affettuosa solidarietà ai tecnici che coraggiosamente hanno scelto di abitare a Lula», dice Maddalena Calia, consigliere comunale di minoranza a Lula, condannando l’atto intimidatorio. «Gli interessi in gioco sono enormi e la matrice variegata ma il progresso non si ferma di fronte all’incendio di un’auto. Mi auguro che il grave episodio non venga utilizzato in modo strumentale per stoppare la realizzazione del progetto in Sardegna», conclude invocando «un maggiore ascolto al territorio».

Sos di Michelangeli

Sottolinea Clara Michelangeli, sindaca di Onanì: «Quest’azione inquietante colpisce anche la comunità di Onanì che si prepara ad accogliere questa importante infrastruttura. Credo che quest’azione sia il frutto della paura per il futuro che non si conosce. Non basta condannare, occorre che di fronte a questo investimento il nostro territorio non venga abbandonato a sé stesso e chiede maggiore vigilanza e una migliore comunicazione con un linguaggio semplice e comprensibile da tutti».

La solidarietà

Confindustria della Sardegna centrale esprime «piena solidarietà e vicinanza ai due ricercatori e all’Ingv. Chi lavora per portare innovazione, ricerca e sviluppo in questo territorio deve poterlo fare in sicurezza e senza timori». Il presidente Pierpaolo Milia sottolinea che «al di là degli accertamenti il cui compito di far luce sui fatti spetta alle autorità competenti, resta la gravità di un atto vile e inqualificabile che colpisce le persone e danneggia l’immagine di un territorio». Sarebbe un fatto gravissimo - nota - se il movente venisse ricondotto alla candidatura di Lula quale sede del progetto Et e getterebbe ombre su un territorio che vorrebbe superare le difficoltà attraverso importanti investimenti che creerebbero opportunità economiche e occupazionali. «Quanto accaduto colpisce persone che, con competenza e passione, stanno contribuendo a costruire una straordinaria opportunità di sviluppo scientifico, culturale ed economico per Lula, il territorio e la Sardegna», dice il presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo Serafino Doneddu.

Gianluigi Farris, sindaco di Siniscola, sui social scrive: «Noi sardi siamo campioni mondiali di autolesionismo. Boicottare un progetto di respiro planetario che ci metterebbe al centro della scena mondiale non farebbe perdere solo soldi e posti di lavoro ma arretreremo sul piano culturale tornando dietro le quinte, dove siamo sempre stati».

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