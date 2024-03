«Questo piano acustico non tutela nessuno» 

«Troppo inquinamento acustico, un danno per la salute», ripetono i residenti dei quartieri storici. All’indomani dell’ok del Consiglio comunale al nuovo piano di risanamento si leva un coro di “no” di residenti e ristoratori. «Il piano deve ristabilire le condizioni sanitarie minime a causa dell’accertato superamento dei livelli acustici “di attenzione”, varcati i quali vi è un danno alla salute», premette Salvatore Pusceddu, presidente del comitato Rumore no grazie. «In questa condizione, che permane ancora oggi, appare chiaro che non possa esservi un “giusto bilanciamento degli interessi in campo”. Il piano», aggiunge, «non piace alle attività del settore responsabile dell’inquinamento acustico solo perché è stata ribadita la genesi del problema, ovvero l’eccessiva concentrazione delle imprese che esercitano l’attività all’aperto. E non piace ai residenti che subiscono questa situazione da 15 anni». Il piano «può e deve essere migliorato nei rimedi ipotizzati, ma affidarne l’applicazione a “tavoli tecnici”, o disconoscerne le principali azioni tese a incidere sulla reale causa, che non sono gli schiamazzi, non rassicura i residenti». Contro il piano (da sempre) anche la Fipe: «C’è molta confusione sul punto di caduta del piano», dice il presidente Emanuele Frongia. «Come associazione siamo pronti a mettere in campo gli strumenti per un piano efficace». ( ma. mad. )

