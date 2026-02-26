«Questo paese è la mia casa» 

«Grazie per avermi accolta così, Sarule è sempre la mia casa». Bristol può attendere. Per Martina Sechi, 19 anni e curriculum da prima della classe, la prestigiosa realtà accademica passa in secondo piano. Prima ci sono le origini, i bambini della scuola primaria che distribuiscono domande a raffica e scaldano il cuore. D’altronde, da fresca alfiera del lavoro, titolo conferitole dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, occorre sempre dare il buon esempio. Umiltà, testa sulle spalle, rispetto per il prossimo. «Martina è il modello che vogliamo offrire ai nostri ragazzi», dice il sindaco Maurizio Sirca, che ieri mattina ha voluto omaggiare la studentessa universitaria con “su puzzone”, dettaglio del tappeto sarulese.

Favola

Una chiamata inaspettata, sul finire dello scorso anno. Il telefono ha trillato assai, prima di ottenere una risposta, con quel prefisso romano che evocava note liete. Nessun call center o offerta telefonica da appioppare a una giovane indaffarata. «Studio tanto, però non trascuro mai la vita reale: sono una sportiva, faccio pure volontariato», premette Martina Sechi. La telefonata dal Quirinale, però, ha lasciato il segno. E svelato un’emozione nuova, sorta di suggello per una carriera scolastica da incorniciare tra i banchi del liceo scientifico Mariano IV di Oristano. «Mio padre è di Santu Lussurgiu, mia madre di Sarule», dice Martina con gli occhi sognanti. «La mia famiglia abita a Oristano, lì ho frequentato le scuole. Tuttavia, se penso al paese di mamma dico che questa è la mia “casa”».

Capo dello Stato

«Il presidente della Repubblica mi ha fatto i complimenti, mi sono commossa tantissimo, è una persona che ammiro e stimo parecchio». L’incontro con Mattarella fa ancora emozionare, riempie d’orgoglio. Le parole del capo dello Stato sono un balsamo che Martina Sechi porterà sempre con sé. Questa 19enne studentessa-modello, nominata alfiere del lavoro con altri 24 giovani italiani, non dimentica le sue radici. Sarule, il paese della madre. «Il segreto di mia figlia è la determinazione, prima di tutto», confessa Lara Tegas. «Poi la curiosità e il rispetto per il prossimo. Il mio compito da genitore è stato facile, ci ha reso semplice tutto».

Futuro brillante

Il presente porta a Bristol, il recente passato allo Scientifico di Oristano, alla maturità conseguita con il massimo dei voti, e non poteva essere altrimenti alla luce di una roboante media del 10. «Nella città del Regno Unito studio Neuroscienze. È un programma di quattro anni, con il master integrato. Il mio obiettivo è quello di proseguire con il dottorato». Martina Sechi conclude: «Vorrei fare ricerca sui nuovi farmaci per le malattie neurodegenerative».

