Questo non è uno sfondo per i selfie 

Le guardi, le ami, e poi ti chiedi: ma lui, lui dov’è? L’essere umano, per intenderci. Quello stesso essere che da giugno a settembre, in sovrabbondanza, popola le spiagge sarde, scorrazza per i mari con barche, barconi e panfili, stravolge la skyline del periplo dell’isola. Se nelle immagini delle coste, realizzate da Luca Tamagnini ed esposte a Cagliari, da ieri pomeriggio in via San Salvatore da Horta 2, non c’è traccia della relazione tra i sardi e il loro mare, forse è perché quel legame è difficile da interpretare. Come si intuisce dal percorso fotografico “Sardegna. Paesaggio Costiero–Mediterraneo dei primordi“, allestito dalla Fondazione di Sardegna nella propria sede, nell’ambito della piattaforma AR/S – Arte Condivisa. Forse è proprio questo che il fotografo vuol chiedere a coloro che fino al 15 settembre (dalle 10 alle 20) apprezzeranno i colori caldi e morbidi dei faraglioni, le lunghe distese sabbiose, il mare scuro del tramonto. Che vogliamo fare di questo incantevole patrimonio naturale? Una cartolina turistica per richiamare un numero già esorbitante di corpi? Oppure uno sfondo per i propri selfie? O anche una risorsa da cui incassare senza curarci delle conseguenze?

L’artista

Luca Tamagnini (classe 1962), tra i più importanti interpreti dello scenario costiero del nostro Paese, ha firmato numerosi volumi dedicati al mare italiano e, nel 2006, ha vinto il Tridente d’Oro dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee. Ha scattato le 46 fotografie in mostra (il progetto dell’allestimento è di Maurizio Bosa, quello grafico di Francesco Sogos), nel corso di un trentennio. Ha usato la pellicola, è salito in elicottero, qualche volta è ricorso al drone, più spesso al gommone, con cui ha visitato numerose cale sarde, talvolta aspettando il chiarore migliore. Per lo più si è mosso al tramonto e all’alba, perché di umani a quell’ora se ne vedono pochi, e la luce disegna il profilo più autentico del paesaggio costiero, solitario e silenzioso nel suo raccoglimento.

I luoghi

Ci sono molti dei luoghi più amati: Pan di Zucchero, le colonne di Carloforte (oggi solo una è rimasta in piedi), le dune di Porto Pino e Capo Comino, Torre Argentina, Capo Teulada. La prospettiva si muove in libertà: a volte è un volo d’uccello, altre uno sguardo dritto, altre ancora è ravvicinato o di sbieco. C’è il colpo d’occhio, ma anche il dettaglio: uno scoglio, una roccia. E ci sono i nomi, perché anche quelli sono stati oggetto di curiosità e ricerca: i toponimi sardi, e non i fittizi, sopraggiunti. Non è piaggeria sostenere, come fa Tamagnini, che la Sardegna è una delle regioni italiane con il litorale perlopiù intatto, e sì, un po’ retoricamente, con le acque tra le più cristalline. Del resto, lo dice il fotoreporter con una carriera pluridecennale, che con Folco Quilici ha viaggiato in tutto il mondo, e sempre col noto documentarista ferrarese, ha prodotto una serie di quattordici volumi dedicati alle aree marine protette. «La Sardegna», osserva, «è uno dei rari contesti del Mediterraneo in cui il paesaggio costiero conserva una continuità naturalistica ancora chiaramente leggibile. Il confronto con altre coste italiane evidenzia un equilibrio fragile tra mare e terra che altrove è stato spesso compromesso». Nell’Isola possiamo ancora scegliere se mantenere quell’armonia. In un modo che non sia di sola contemplazione, ma neppure abuso di beni. «Il paesaggio», prosegue Tamagnini, «non è rappresentato come un semplice dato estetico, ma come uno spazio attraversato da tensioni contemporanee, dove la permanenza e il cambiamento coesistono». E la fotografia è linguaggio civile che ricorda le prossime sfide e sollecita una scelta consapevole.

RIPRODUZIONE RISERVATA