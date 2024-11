Questo non è un gioco da bambini 

Quattro giorni di spettacoli, incontri, laboratori e momenti da attraversare come in una galleria di opere che superano lo spazio e il tempo per riflettere sulle icone, immagini nate originariamente come oggetti di devozione religiosa ma che oggi ricomprendono anche personaggi, sentimenti, giocattoli.

La trilogia

Da giovedì a domenica negli spazi di Sa Manifattura, a Cagliari, torna per il settimo anno Anima IF, festival internazionale di teatro di figura organizzato dalla storica compagnia Is Mascareddas, vincitrice lo scorso anno del prestigioso Premio Ubu. Dopo un anno ricco di attività dedicate ai più piccoli, con Anima IF ecco una settimana pensata per adulti. Attraverso linguaggi differenti, momenti dedicati a piccoli gruppi di spettatori e confronti con artisti che hanno segnato il passo nell’arte di burattini e marionette, il tema che sarà scandagliato quest’anno, le icone, va a chiudere una trilogia cominciata nel 2022 dedicata a come l’essere umano sta nel mondo, e che ha affrontato le due tematiche legate al corpo come portatore del linguaggio in movimento (2022) e, lo scorso anno, alla natura.

Un pubblico adulto

Spiega Donatella Pau, direttrice artistica: «Anima IF è nato con l'intenzione di mostrare un aspetto del teatro di figura poco contemplato: la capacità di affrontare temi e drammaturgie che per complessità e raffinatezza si rivolgono al pubblico adulto. Nel corso di tutte le edizioni, inoltre, è stato per noi fondamentale orientare le nostre scelte includendo spettacoli di nicchia, artiste e artisti di tutte le età e da tutte le parti del mondo, con l'obiettivo di parlare a un pubblico eterogeneo, nazionale e internazionale, giovane e meno giovane, in grado di incuriosirsi e lasciarsi rapire dal linguaggio straordinario del teatro di figura».

Su il sipario

Ad inaugurare l’edizione 2024 sarà giovedì alle 18 il live dell’illustratore Riccardo Atzeni “Iconotteria, lotteria iconica di ritratti”: in una postazione ad hoc, a chi vorrà prestare il proprio volto l’artista regalerà un ritratto affiancato da quello di una famosa icona, reale o immaginaria, pescata in una fantomatica lotteria delle facce. Subito dopo, alle 18.30 (la prima serata è ricchissima) arriva Campsirago Residenza, compagnia con sede nell’omonimo borgo in provincia di Lecco. Presenterà “Hamlet Private”, performance per uno spettatore alla volta che propone una rilettura della storia di Amleto attraverso un sistema divinatorio di ventidue carte. Un’esperienza unica nel suo genere che sarà riproposta anche nelle successive giornate del festival. Alle 19 è la volta di Carola Maternini con il suo teatro per pupazzi: metterà in scena Louis, la storia della ricerca di un nuovo equilibrio dopo una perdita. Questo appuntamento è supportato dal Progetto cantiere 2023 del Teatro Incanto di Torino, volto a sostenere i giovani artisti. In attesa dello spettacolo delle 20 a intrattenere il pubblico sarà il teatro in miniatura dell’artista spagnola Madame Paulette con “The sinner”, una commedia intima per tre spettatori alla volta che, spiando attraverso un confessionale, esplora le fantasie e le contraddizioni erotiche del peccato. Lo spettacolo sarà proposto per tutte le giornate del festival. A chiudere questa prima serata sarà, alle 20,30 l’artista Claudio Montagna del C.T. A. di Gorizia che porta in scena un’icona amatissima: “Tarzan della foresta”. Il re delle scimmie si innamora di Jane e per lei rinnega il suo passato. Ma gli va male.

RIPRODUZIONE RISERVATA