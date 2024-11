Questo Monastir non ha rivali 

Li Punti 0

Monastir 4

Li Punti (4-4-2) : Pittalis; Formichelli (16’ st Ruiu), Serra, Salas, Fresu (23’ st Enna); Castigliego (27’ st Cirotto), Centeno, Barbieri (27’ st Lacatis), Dieni; Oggiano, Vulcano (23’ st Murgia). In panchina Lopez, Silvetti, Delogu, Obinu. Allenatore Salis.

Monastir (4-3-3) : Daga; Frau, Pinna, Porru, Arzu; Sarritzu (30’ st Arangino), Corda (23’ st Piras), An. Manca (38’ st Riep); Naguel, Sanna (20’ st Cocco), Nurchi (38’ st Nic. Manca). In panchina Stevanato, Ganzerli, Madero, Zurbriggen. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Succu dI Nuoro.

Reti : pt 9’ Corda, 30’ Sanna; st 9’ Sarritzu, 22’ Nurchi.

Note : ammoniti Centeno, Serra, Salas, Naguel, Dieni.

SASSARI. Troppo Monastir, al Comunale, per il Li Punti. Gli ospiti dominano gran parte della gara e mostrano uno strapotere terrificante in un campo non facile contro una squadra, al momento, difficile da affrontare. La loro cilindrata è da da primissima della classe (forse da categoria superiore). Non a caso la classifica la vede capolista, assieme al Budoni, a 29 punti.

Sistemi di gioco: Salis cambia il rodato 3-5-2 per un guardingo 4-4-2., ritrova Oggiano ma perde (causa infortunio) Ortiz e Libonatti. Angheleddu si affida al 4-3-3 con Corda in cabina di regia e Sanna terminale offensivo. I padroni di casa partono con coraggio portando al cross Castigliego (su tacco no-look di Oggiano) per il colpo di testa (flebile) di Vulcano dopo soli tre minuti di gioco. Al 7’ Dieni ci prova da fuori, senza incidere, prima del patatrac al 9’, quando una punizione di seconda dai 30 metri battuta da Pinna sorprende la retroguardia sassarese: Corda s’inserisce, fa suo l’assist, mira e apre le marcature con un diagonale da posizione defilata.

Il Li Punti accusa il colpo e si scompone. Il Monastir fraseggia in bello stile e porta al tiro Sanna (16’), che sciupa da centro area, e anche Nurchi (19’), murato da Pittalis. Alla mezz’ora arriva il meritato raddoppio degli ospiti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Andrea Sanna trova lo spazio e il tempo di aprire il piatto e insaccare il pallone sul secondo palo.

La ripresa si apre con la traversa colpita da Sarritzu (50’), che si fa perdonare ribattendo in rete una conclusione sul palo di Nurchi. Il poker è servito al 67’ su un’altra amnesia del Li Punti: Cocco (in fuorigioco) si disinteressa di una verticalizzazione di Naguel, Nurchi spunta dalle retrovie e chiude la pratica.

