«Questo mercato si poteva salvare» 

Al mercato di Sant’Elia regna il silenzio. Box vuoti, nessun cliente tra le corsie. Solo qualcuno è andato a fare compere la mattina presto nei tre banchi “superstiti”. Tra i proprietari rimasti c'è indignazione perché, dicono, poteva essere salvato. La chiusura, preannunciata da mesi, è stata formalizzata martedì dal Consiglio comunale con l'approvazione di una delibera. La motivazione: i costi alti (314mila euro) e i ricavi bassi (4.600 euro) rendono la gestione antieconomica per il Comune. Ancora non si sa quale sarà l'ultimo giorno di apertura del mercato, si sa solo che a breve non esisterà più e al suo posto ci sarà un emporio solidale della Caritas per aiutare i più poveri e bisognosi.

La rabbia degli operatori

Per gli ultimi tre operatori rimasti, la chiusura poteva essere evitata. «Un anno fa abbiamo firmato una concessione di altri dieci anni, io ci sono da ventisette, e stiamo pagando un'assicurazione privata», dice Angelo Atzori, proprietario di un bancone di panetteria. «Non sappiamo quando saremo costretti ad andare via. Io non andrò in altri mercati, ci vogliono tanti soldi, non possiamo permettercelo. Vorrà dire quindi che andrò a raccogliere funghi». Altri boxisti si sono invece trasferiti, chi al mercato di via Quirra, chi in quello di Is Bingias. Atzori ci tiene che la gente sappia che il mercato di Sant’Elia non ha ancora chiuso: «Molti pensano il contrario e quindi non viene quasi più nessuno». Elena Cara, proprietaria di un box di alimentari da oltre vent’anni, non usa mezzi termini e ci va giù duro: «Avrebbero potuto benissimo valorizzarlo e incentivare la gente a venire ad acquistare qui, invece lo hanno fatto morire piano piano, l'hanno distrutto. Almeno quattro persone avrebbero voluto un box, ma non sono stati incentivati a farlo».

Nel ‘98 eravamo in 67

Non le manda a dire neanche Marco Mantega, titolare di un box di salumi e formaggi, nonché rappresentante del comitato dei commercianti del mercato di Sant’Elia: «Ci sono da quando ha aperto, nel 1998. Qui c’erano 67 operatori distribuiti su tre piani, poi negli ultimi anni se ne sono andati in tanti ed è rimasto solo il primo piano. La chiusura era evitabile, abbiamo avanzato una proposta alla scorsa amministrazione e a quella attuale: dimezzare l’area di vendita, rimettere in moto i frigoriferi del piano terra, rimettere la macchina del ghiaccio, far funzionare l’ascensore rotto da anni. Non l’hanno accettata. Il Comune ha fatto bandi per assegnare i box, ma nessuno spende soldi per banchi che non sono degni di essere chiamati tali». Di andarsene in un altro mercato non ci pensa neanche: «Ci vogliono migliaia di euro per spostare tutta la merce e comprare un altro box altrove. I ristori del Comune (accettati da altri boxisti) non bastano per far fronte a tutte le spese, inoltre abbiamo una concessione di altri nove anni. Voglio contrattare col Comune per capire che fine devo fare senza spendere un patrimonio di tasca mia. Per ora resisto».

RIPRODUZIONE RISERVATA