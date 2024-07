«Questo mercato è una grande famiglia» 

Barbara Puzzoni ha 38 anni e lavora al mercato di Is Bingias a Pirri assieme al padre Ettore, 67 anni: rappresenta la quarta generazione di una famiglia di pescivendoli. Suo bisnonno lavorava al Mercato vecchio, nel Largo, mentre negli anni Sessanta il nonno vendeva cozze alla Fiera, abbinando a ogni dozzina di mitili crudi un bicchierino di malvasia. Anche Federico Mascia porta avanti la tradizione di famiglia: ha 49 anni e vende frutta e verdura a Is Bingias da quando ne aveva 8. Un destino di famiglia che si è compiuto anche per Cristian Maxia, 54 anni, che nello stesso mercato di via dei Partigiani gestisce una polleria con la sorella Daniela, il papà Enrico e la mamma Francesca. Oltre che essere entrambi commercianti, seppure in settori diversi, Federico e Cristian sono cugini. Il cognome diverso è colpa di un errore all'anagrafe: uno è stato registrato Mascia con “sc”, l’altro con “x”.

Conduzione familiare

Il segreto del mercato di Is Bingias è proprio la conduzione familiare. Conoscenza e passione si tramandano di padre in figlio (o figlia, nel caso dei Puzzoni). Piccole imprese vanno avanti per decenni con un unico obiettivo: tenere alto il proprio nome. Ecco come si resiste, come si sopravvive alla concorrenza (spietata) della grande distribuzione. «Il nostro è un mercato improntato sul rapporto umano: è questo che ci fa rimanere in piedi, che ci differenzia». Parola di Manuela Podda, 58 anni, che vende carni bianche ed è la portavoce dei concessionari. «Non mi limito a vendere», spiega, «bensì suggerisco le ricette, indico i tempi di cottura». D’estate spopolano fettine impanate e polpette «perché la gente va al mare e vuole cibo da preparare in fretta». Al mercato non ci si lamenta, «ma un po’ più di manutenzione non guasterebbe». La porta automatica si è rotta ed è stata sostituita da una a battenti che mette in difficoltà gli anziani. «Anche le mamme con passeggino faticano ad accedere».

Qualità e risparmio

Pirri era già in possesso di un mercato all'aperto quando, negli anni Sessanta, fu costruito quello coperto di Is Bingias, che prende il nome dal quartiere, a breve distanza da piazza Italia. Un solo piano con una trentina di box, per una superficie di 750 metri quadrati. Piccolo, ma accogliente e ben organizzato, con una vasta scelta di prodotti la cui qualità non ha nulla da invidiare a quella degli altri mercati. E prezzi contenuti. Un chilo di pomodori di campo costa appena un euro. Circondato da decine di bancarelle dove si vende di tutto, dall'abbigliamento alle monachelle, Is Bingias è il cuore pulsante di Pirri. Ci si conosce, ci si dà del tu. Pochi parcheggi? Poco importa. La macchina, la si lascia alla Vetreria e si fa una passeggiata.

Gli operatori

Barbara Puzzoni, ha compiuto 38 anni il 12 luglio e ha trascorso la giornata al lavoro. «Se non lavori, non festeggi», sorride, «fuori ci sono troppi supermarket, fortunatamente chi conosce il pesce non lo compra lì». Al suo fianco, papà Ettore è indaffarato. «Cosa va per la maggiore? Crostacei, minduledda, sparlotte da fare arrosto e conchedda de pischera». E poi: «Non vengono solo pirresi», rivela il fruttivendolo Mascia, «ho clienti da Villasimius a Teulada. Il mercato funziona, ma ci sono sette box vuoti. Bisognerebbe snellire le procedure per assegnarli: troppa burocrazia». Cristian Maxia è al bancone della polleria di famiglia: «Mio padre Enrico e mia madre Francesca ci sono da sempre, «il rapporto umano ci tiene vivi. Il nostro segreto? Prodotti freschissimi e simpatia». Massimo Deidda, 66 anni, è uno dei tanti clienti affezionati. «Perché vengo qui? Trovo sempre cosa bona».

