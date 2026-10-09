SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Da vedere/2.
10 ottobre 2026 alle 00:36

«Questo Medioevo più contemporaneo che mai» 

Regine, cavalieri, falconieri: Giuseppe Ortu racconta il nostro passato per comprendere il futuro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Olbia il Medioevo in 43 immagini. Regine, cavalieri, falconieri e la storia medievale sarda sono protagonisti del progetto di fotografia di Fine Art di Giuseppe Ortu “Il Giudicato di Gallura. Storie di regine e regni”, allo Spazio HOLO di via Seychelles 18. La mostra resterà aperta fino a domani e sarà poi itinerante. Al centro, le foto realizzate da Ortu, che rilegge con un linguaggio contemporaneo alcune figure femminili della storia giudicale: Elena de Lacon, Odolina, Benedetta, Agnese di Cagliari, Adelasia di Torres e Giovanna Visconti. Un lavoro che fonde fotografia, luce, composizione per riportare in superficie personaggi e atmosfere di un'epoca decisiva e ancora poco valorizzata e misteriosa dell'Isola.

«Siamo la storia»

“Il Giudicato di Gallura: Storie di Regine e Regni” «è un viaggio ipnotico che sovverte i confini tra le arti», dice la curatrice Roberta Vanali. «Un'opera in cui la storia dell’Isola si ritrova nella grande tradizione pittorica europea e nella fotografia di ricerca, riservandoci uno sguardo potente e contemporaneo su chi siamo stati e, soprattutto, su chi continuiamo a essere. Evidenziando quanto l’Isola sia stata un tassello centrale, strategico e tragico nello scacchiere delle grandi potenze europee medievali, fissato per sempre nell'immaginario collettivo».

L’autore
Ortu è nato a Ozieri, e si è formato all'Istituto europeo di design di Cagliari. Già fotogiornalista a Olbia, dal 1988 lavora nella fotografia e nella comunicazione visiva. Fondatore di Visionare e presidente di Arte Libera Indipendente APS, oggi affianca fotografia, direzione artistica, progettazione culturale. Con Ortu, la fotografia viene utilizzata come strumento di unione e confronto tra memoria e presente, al di là del catturare l'attimo. Lo rende indelebile, e ricostruisce frammenti che creano un immaginario per la collettività. All'inaugurazione sono stati presentati anche il libro d'arte dedicato al progetto, curato da Contrast Design, e il cortometraggio “Il Giudicato di Gallura. Storie di regine e regni”, prodotto da Rochelle Film e diretto da Mirko Decandia. Il volume contiene una dedica speciale: «Le Regine di Gallura non appartengono soltanto alla storia. Vivono in ogni donna che, con coraggio, sapienza e dignità, continua a dare forma al proprio tempo. Il futuro sarà degno della loro eredità solo quando ogni donna potrà vivere libera, riconosciuta e onorata nella propria libertà. Il più autentico omaggio alle Regine del passato è custodire, ogni giorno, il valore di tutte le donne del nostro tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 