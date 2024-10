Questo Marquez fa paura 

Phillip Island. Il duello è sempre tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma a Phillip Island dove nessuno dei due rivali per il titolo MotoGp ha mai vinto a fare da giudice potrebbe essere Marc Marquez. Lo spagnolo è stato il più veloce nelle pre qualifiche del Gp d'Australia, unica sessione di test del venerdì disputata causa la cancellazione della Fp1 per la pioggia, precedendo il fratello e compagno di squadra Alex Marquez e Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Martin e Bagnaia hanno fatto segnare rispettivamente il quarto e il quinto tempo, con una top five tutta “Desmosedici”. Bagnaia (che ha 10 punti di svantaggio nella classifica mondiale) si è detto tranquillo perché «siamo tutti molto simili, anche con Martin. Su questo tracciato è difficile fare la differenza e nessuno la sta facendo, andando più forte».

«In queste condizioni riesco a essere subito veloce e competitivo», ha commentato invece marc Marquez, che in Australia ha già vinto quattro volte, «il problema è che io poi resto lì e gli altri arrivano e mi superano qualche volta. È una pista che mi piace e siamo partiti bene, vedremo che succede. Sul passo gara sino al giro 15 siamo a posto ma ne mancano altrettanti, quindi c'è da lavorare. L'importante però è che davanti abbiamo le Ducati", ha sottolineato il campione iberico, che ha chiuso col tempo di 1:27.770, con circa due decimi di vantaggio su Martin e Bagnaia.

Ma è storia passata perché nella notte tutti sono scesi di nuovo in pista per preparasi alla Sprint race delle 6 (ora italiana). Domattina, invece, è in programma il Gran premio d’Australia vero e proprio, che scatterà alle 5 italiane.

