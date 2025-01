questo latte dolce vola sempre più in alto 

Latte Dolce 4

Terracina 2

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano (20’ st Panai); Sanna, Cabeccia, Pinna, Mudadu; Tesio, Orlando; Castro (23’ st Ruggiu), Loru (17’ st Piredda), Konè (23’ st Pulina); Sorgente (38’ st Del Giudice). In panchina Pilo, Di Paolo, Muscas, Barracca. Allenatore Setti.

Terracina (4-3-3) : Uva; Elia, Franco, Pérez, Tonni; Martino, Pecchia, Ronci (18’ st Valvassori); Aquino (43’ st Mauti), Dorato, Capone (28’ st Sadaj). In panchina Truppo, Di Lazzaro, Riccio, Graziano. Allenatore Palo.

Arbitro : Iorfida di Collegno.

Reti : pt 19’ Sorgente, 36’ Cabeccia; st 6’ Konè, 10’ Orlando, 22’ Pecchia, 29’ Pérez.

Note : ammoniti Pinna, Sanna, Franco.

Sassari. Un Latte Dolce, a tratti stupendo, cala il poker sul malcapitato Terracina. I Sassaresi (ottavi in classifica a quota 29 punti), con 38 reti all’attivo, sono il miglior attacco del Girone G della Serie D.

Morsa nella metà campo ospite e ragnatela di fraseggi senza il veleno in fase di finalizzazione: Castro sciupa (7’) e costringe Uva al tuffo (11’). Capone (8’) ed Orlando (15’) tentano invano il jackpot da fuori area. Poi Martino (in giornata nera) sbaglia un disimpegno (19’), Konè intercetta e serve con un filtrante Sorgente che incrocia ed insacca.

Raddoppia Cabeccia di testa (36’), pescato da radar Orlando dalla bandierina. Aquino si procura un rigore su un intervento di Sanna (38’) ma Martino spara alto.

Doppio jam del ko in avvio di ripresa: ripartenza di Sorgente, appoggiato per Konè e 3-0 a tu per tu (6’); arcobaleno da 30 m sotto il sette di Orlando (10’) per il poker. Volée di Pecchia da appalusi, dalla lunetta, per il gol del 4-1. Raddoppia Pèrez di testa (29’). Sul finale, Panai smanaccia sulla traversa un’inzuccata di Dorato.

