Nicolas Viola, a 34 anni, si sta prendendo nuove soddisfazioni. Una laurea in psicologia fresca fresca, il numero 10 del Cagliari portato a spasso con la classe di chi disegna e pensa calcio. Grazie anche al feeling intenso con Claudio Ranieri. Viola, ieri ospite a “Dazn Talks” ricorda: «Siamo partiti lo scorso anno con alcune difficoltà. Lui è arrivato e ci ha dato serenità, con empatia, ha trasmesso i suoi valori, ha fatto capire che si può giocare e dare il massimo anche rimanendo felici. E il nostro è un calcio felice».

Il calcio felice

Sorride, Viola, pensando al suo percorso in una città che ama: «C'è il mare, c'è un cielo bellissimo, tifosi e gente fantastici, qui si vive da dio». E in questo Paradiso, c'è il Cagliari: «Viviamo un calcio felice e questo è alla base dei risultati fantastici come quello dello scorso anno e alcuni di quest'anno, specie nel finale. Questa è una squadra che non molla mai». Il segreto è semplice: «Questo è un gruppo fantastico. Sono arrivato dopo la retrocessione, siamo partiti non benissimo. Poi è arrivato il mister che è stato bravissimo a capire le personalità dello spogliatoio. Come definire questo gruppo? Tanta roba!».

Svolta Frosinone

Un gruppo e una squadra che hanno trovato la forza per guardare negli occhi la Serie A: «Siamo partiti con delle difficoltà date dal cambio di categoria. Ci abbiamo messo un po' a entrare nel clima del campionato, è stato un percorso in salita. Ci siamo resi conto che c'è da soffrire e, dopo la vittoria col Frosinone, abbiamo capito che possiamo dire la nostra. Oggi siamo una squadra completamente diversa rispetto all'inizio e sono sicuro che cresceremo ancora». Una squadra che sa crederci fino alla fine: «Dopo il 90' scatta qualcosa di incredibile, lo avvertiamo e lo avvertono anche gli altri».

La seconda vita

Leader riconosciuto, Viola: «Con l'avanzare dell'età hai un'esperienza diversa. Ora ho un rapporto migliore con l'allenatore e con i compagni». Frutto anche di un percorso di studi che lo ha portato alla laurea in psicologia: «Ho studiato per migliorarmi come persona, ho dovuto rieducare me stesso per poi trasmettere qualcosa ai miei figli. E quando migliori come persona, questi miglioramenti li porti anche sul campo». Presente e futuro: «Mi pongo sempre obiettivi nuovi per dare sempre qualcosa, perché quando dai poi ricevi. Allenare? Non ho ancora deciso, ho ancora obiettivi da raggiungere come calciatore. Sto imparando e crescendo, quel che sarà lo valuterò dopo».

