Questo Genoa fa sul serio 

Mentre in Spagna scrivono che ora Lukaku interessa, ma solo in prestito per un anno, al Real Madrid in attesa che a giugno 2024 arrivi Mbappè, in Germania l'allenatore del Bayern Thomas Tuchel spera che già da oggi contro il Werder Brema cominci a funzionare l'effetto Kane e smentisce che il suo club abbia ricevuto un'offerta dall'Inter per Pavard, che invece potrebbe finire (ma questo Tuchel non lo ha detto) al Manchester United. Ieri invece la dirigenza nerazzurra ha incontrato il responsabile dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, per discutere del possibile trasferimento in Ciociaria, a titolo temporaneo, di Fabbian. Ne è scaturito un nulla di fatto, e ora per il giocatore si è rifatto sotto il Bologna che sarebbe disposto a offrire all'Inter la stessa formula con cui Marotta aveva chiuso con l'Udinese, ovvero una cessione definitiva con diritto di ricompra in favore dei nerazzurri. Per Correa non ci sono richieste e quindi è probabile che alla fine rimanga alla corte di Simone Inzaghi. Serve un innesto in difesa e i nomi più caldi al momento sono quelli di Lyanco e di Chalobah, quest'ultimo da tempo nel mirino di Marotta.

Assalto a Zapata

La Roma è ancora alla ricerca di un paio di attaccanti, ma non riesce a sbloccare il discorso con l'Atalanta per Zapata. A essere perplesso è anche il giocatore, che non gradirebbe di trasferirsi con la formula dl prestito. Dal Brasile l'agente Rafaela Pimenta predica calma a proposito dell'affare Marcos Leonardo con il Santos, dicendosi ottimista, ma il gm dei giallorossi Tiago Pinto si sarebbe stancato di aspettare i brasiliani e avrebbe deciso di andare sul centravanti dell'under 21 della Spagna, Abel Ruiz, attualmente in Portogallo al Braga. A meno che il colpo a sorpresa della Roma non sia Joao Felix, che arriverebbe in prestito dall'Atletico Madrid. La Lazio ha invece ufficializzato Luca Pellegrini, spazzando via i dubbi sorti ieri: è lui il terzino chiesto da Sarri. Ora il presidente Lotito sta cercando di definire la trattativa per Lloris, ma come “dodicesimo” c'è anche la possibilità che da Salerno arrivi Sepe, nell'ambito di uno scambio con Fares. E a proposito della Salernitana, i quattro innesti di Ferragosto (Legowski, Stewart, Martegani e Ikwuemesi) non bastano e infatti il ds Morgan De Sanctis è in cerca di rinforzi per la difesa.

Gli attaccanti

In casa Juve si cerca di stringere i tempi per Berardi, mentre il Milan ha deciso di prendere un altro attaccante e girano i nomi di Kean (ma la Juve non sembra avere intenzione di cederlo) ed Ekitike del Psg, mentre il Chelsea ha detto no per Broja, che piaceva anche alla Roma. Dal Monza potrebbe partire Petagna e a quel punto i brianzoli potrebbero andare su Muriel, che avrebbe già fatto sapere di gradire la nuova destinazione, mentre a Bologna se Orsolini dovesse partire in direzione Fulham si andrebbe sullo juventino Iling, che però i bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa con il Sassuolo per Berardi. Bel colpo del Genoa che ha riportato in Italia l'ex atalantino Malinovskyi.

RIPRODUZIONE RISERVATA