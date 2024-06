L’unico svago è la passeggiata con il cane, giusto il tempo di fare due passi fra i palazzi - con la speranza di incontrare qualcuno per strada - poi si torna a casa. «Questo è un quartiere dormitorio, non c’è un parco, nessun impianto sportivo comunale, e l’asilo nido è chiuso da più di 5 anni», lamentano i residenti di Is Corrias, rione di Selargius incastonato fra la 554 e Barracca Manna. Lì dove vivono ormai circa mille persone, senza supermercati, negozi, bar.

I racconti

C’è chi il quartiere l’ha visto nascere. «Sono arrivato 24 anni fa», racconta Giorgio Raffo, «rispetto ad allora abbiamo le strade asfaltate e i palazzi si sono moltiplicati, per il resto il nulla assoluto. Il parco fra via Goceano e via Is Corrias è rimasto fra le promesse elettorali, a differenza degli altri rioni non c’è un impianto sportivo». Disagi che di fatto frenano l’apertura di attività commerciali. «Qualcuno negli anni ha aperto per poi chiudere dopo poco tempo». Gli fa eco Iole Locci: «L’unica linea Ctm passa con una scarsa frequenza, così come aspettiamo da anni il parco comunale con l’area cani. Paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini, peccato però che non abbiamo gli stessi servizi».

Sempre in auto

La conseguenza è che per qualsiasi esigenza, in primis la spesa, la trasferta verso Pirri è d’obbligo. «Per non parlare dei parcheggi e della segnaletica mai tracciati in via Goceano», fa notare Raffaella Manigas. «Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa, abbiamo persino piantato degli alberi lì dove dovrebbe nascere l’area verde, ma spetta al Comune realizzare il parco». Lamentele riportate più volte in Consiglio comunale dal capogruppo del Pd Omar Zaher: «Questo quartiere merita più attenzione, è da mesi per esempio che chiedo dei cestini porta rifiuti per via Is Corrias e di intervenire per garantire più sicurezza nelle piste ciclabili. Così come aspetto risposte sulla riapertura del nido di via Gallura».

Il sindaco

«Nessun disinteresse né promesse da campagna elettorale», precisa il sindaco Gigi Concu ricordando «le azioni concrete portate avanti nel quartiere durante la precedente consiliatura. Mi riferisco ai tanti interventi sulla viabilità che hanno cambiato volto al rione, all’installazione delle telecamere, alla realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati e le opere idrauliche».

E sul parco aggiunge: «Aspettiamo che l’iter prosegua, non appena si troveranno le risorse continueremo a investire ancora sulla viabilità per cercare di risolvere altre criticità figlie della natura abusiva del quartiere e non sicuramente del nostro disinteresse». Sull’asilo chiuso interviene l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas: «I lavori sono stati momentaneamente sospesi perché siamo in attesa dell’approvazione di una variante da parte del Ministero», dice. Attesa che si somma a quella per la riapertura del nido ai bimbi del quartiere.

