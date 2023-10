«Questo è il turismo da vivere» 

«La cosa più bella di questa esperienza è il sorriso della gente». Sally Watson ha 26 anni e arriva dal nord est dell’Inghilterra. Fa parte di un gruppo di studenti arrivato da Oltremanica per partecipare ad Atobius, festival del turismo esperienziale di Dolianova giunto alla terza edizione. «È la prima volta che vengo in Sardegna – prosegue Sally – sono rimasta colpita dall’ospitalità dei sardi. Dopo qualche giorno le persone ci salutavano per strada».

Il gruppo

Nel Parteolla, insieme a lei, altri 15 studenti tra i 26 e gli 81 anni, che in Inghilterra frequentano la scuola di italiano “Dante Alighieri”. John e Rosemary Hall, coppia di settantenni, sono arrivati a Dolianova per la prima volta: «C’è una grande differenza tra una città come Cagliari e un piccolo borgo come questo – afferma John – anche noi siamo rimasti colpiti dall’ospitalità della gente. Abbiamo visto dal vivo come si fa il formaggio, imparato ad apprezzare il vino e a distinguere tra i diversi tipi di olio». Non solo cibo e degustazioni: il festival Atobius, nato per favorire l’incontro di culture, sembra aver centrato l’obiettivo: «A Dolianova abbiamo visitato la splendida cattedrale romanica di San Pantaleo – racconta Rosemarie – in Inghliterra abbiamo chiese molto belle ma questa l’ho trovata più antica, anche nelle decorazioni. Un’altra cosa che mi ha colpito è la cura dei giardini. Amo i fiori, qui ho trovato specie diverse che in Inghilterra posso vedere solo nei giardini botanici come il fico d’India». Giudizio condiviso da Anne Jones, 81 anni: «È il secondo anno che vengo in Sardegna per migliorare il mio italiano – spiega – apprezzo molto il vostro modo di vivere, la cucina e le tradizioni. Quest’anno ho anche imparato a preparare il mirto». La partecipazione ai laboratori artigianali, le visite alle aziende dell’enogastronomia e i tour guidati tra i monumenti hanno permesso agli studenti di apprendere in modo diretto la lingua, tra una sebada e una forchettata di michitus nieddus, le tagliatelle di grano integrale molto apprezzate dai turisti.

Ballu tundu

«È una scelta didattica vincente – conferma Maura Mattana direttrice della scuola di inglese L’Accademia partner del progetto – qui l’apprendimento linguistico si fa con le attività di turismo esperienziale. Gli studenti si sentono partecipi e dopo pochi giorni diventano parte della comunità ospitante». «È proprio così – conferma Gian Luca Fanti, capogruppo della delegazione inglese e insegnante di italiano all’Università di Leicester – è la terza volta che veniamo qui, una vacanza di studio arricchita quest’anno da tantissime attività». La crescita del Festival è l’antidoto più efficace al turismo mordi e fuggi: «Oltre agli studenti che hanno soggiornato in paese per una settimana, abbiamo avuto altri gruppi di francesi, brasiliani e polacchi e tedeschi – commenta Alessandro Picciau, presidente di Atobius – la vera novità è però un’altra: il coinvolgimento di tutta la comunità. Al festival, oltre al Comune che ci sostiene da sempre, hanno partecipato le aziende più importanti di Dolianova con il loro contributo fondamentale anche dal punto di vista economico e tutte le associazioni di volontariato che hanno reso unici i momenti di incontro con i turisti». Un confronto tra culture suggellato, in chiusura, dalle note della musica sarda con turisti e residenti uniti nel “ballu tundu” simbolo di condivisione e amicizie durature.

