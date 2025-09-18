Questo “Comic Box” tutto da ridere 

Torna l’appuntamento settimanale con la risata, “Comic Box” è il varietà che unisce comicità, personaggi originali e ospiti imperdibili! Alla conduzione Gabriele Cossu, affiancato dalla brillante e imprevedibile Marta, e dalla voce inconfondibile di Francesca Zara, anima comica e ironica dello show. Ospite speciale di questa puntata è Sergio Viglianese, comico romano dal sarcasmo tagliente, già protagonista sul palco di “Zelig”. Appuntamento stasera alle 21.