«Questo carcere non chiuderà» 

La casa circondariale di San Daniele non chiuderà, non è previsto che passi sotto altri dipartimenti. Sono in agenda invece investimenti o per la struttura esistente, o - ma al momento non è dato saperlo - per un eventuale nuovo carcere. Parola di Andrea Delmastro (FdI), sottosegretario alla giustizia del governo Meloni, ieri a Lanusei. Dopo un’approfondita visita all’istituto penitenziario ogliastrino, accompagnato dal provveditore Mario Antonio Galati, dal deputato del suo partito Salvatore Deidda, da amministratori comunali e dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, Vito Cofano, con il suo vice, Delmastro ha incontrato sindacati, media e il vescovo Antonello Mura, sempre sensibile al tema.

Le dichiarazioni

«Visita importante - ha detto Delmastro - in cui ho spiegato qual è lo sforzo che stiamo facendo a livello nazionale per aiutare gli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Abbiamo precisato che la struttura di Lanusei non chiude né finisce presso altri dipartimenti. È prematuro scegliere se realizzare una nuova struttura o investire su questa». Finanziamenti per l’edilizia carceraria, ha riferito Delmastro, ne esistono. «Ci mancano 10 mila posti detentivi in Italia», ha fatto di conto il viceministro. «Aabbiamo finanziato con 250 milioni l’edificazione di 7000 posti detentivi. Possiamo ancora valutare l’intervento su Lanusei che deve essere però condiviso con tutta l’Isola».

Pericolo scampato?

Rassicurati gli interlocutori. Il sindaco di Lanusei, Davide Burchi ha commentato: «È stato un incontro molto positivo perché Delmastro si è confrontato col territorio sulle esigenze precise con ipotesi di lavoro concrete. Qualche mese e ci saranno degli aggiornamenti. Confermata l’importanza e la strategicità della struttura carceraria a Lanusei ed è stata messa la parola fine all’ipotesi di trasferimento ai minorenni. Dopodiché, visto che c’è l'esigenza di trovare posti per i detenuti adulti, abbiamo pensato a come Lanusei potesse fare la sua parte».

Soddisfatto Vito Cofano, presidente del Coa: «L’incontro è stato assolutamente rassicurante. Ha fornito tutte le spiegazioni del caso, ci ha garantito che in alcun modo verrà chiusa la struttura carceraria ed è prevedibile che ci siano degli investimenti. Per noi, notizie assolutamente rassicuranti». Gongola comprensibilmente Nicola Salis, leader ogliastrino di FdI: «Le risposte sono state esaustive e per l’Ogliastra sono buone notizie».

I sindacati

Nel corso dell'incontro, i sindacati hanno affrontato le problematiche del sistema penitenziario isolano, con particolare riferimento alle colonie agricole di Isili, Is Arenas e Mamone. Il Sinappe, tramite il segretario Giacomo Mascia precisa: «Queste strutture, insieme alla colonia di Mamone visitata dal sottosegretario, necessitano di un rilancio strutturale che permetta di ospitare un maggior numero di detenuti, con il conseguente incremento di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, indispensabile non solo per garantire la sicurezza all'interno degli istituti, ma anche per presidiare le aree agricole circostanti». Intanto, i sindacati che hanno disertato l’incontro con Delmastro a Mamone, ricevono la solidarietà del segretario generale del Spop Aldo Di Giacomo che etichetta il sottosegretario come «fortemente inadeguato» e che «al di là degli effetti scenografici che caratterizzano i suoi incontri pubblici, non è in grado di garantire l’incolumità ai servitori dello Stato». Il riferimento è alle rivolte nelle carceri. «Da tempo chiediamo alla premier Meloni una svolta e il primo segnale può iniziare con la sostituzione del sottosegretario Delmastro».

