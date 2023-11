Questo Cagliari va all’attacco  Determinante il rilancio di Petagna 

C'era una volta un Cagliari che soffriva maledettamente a trovare il gol. Anzi, per dirla alla Ranieri nel dopo-gara col Genoa, «che non riusciva a metterla in rete neanche con le mani». Oggi quella stessa squadra Luvumbo-dipendente e clamorosamente deficitaria nel suo parco attaccanti, è diventata improvvisamente una gioiosa macchina da gol o qualcosa di simile. Potere del ritorno a disposizione di tutte le punte e di una condizione che inizia a essere più che sufficiente. Tanto che ora lo stesso Ranieri, che fino a qualche settimana fa doveva arrabattarsi per trovare qualcuno cui affidare il reparto offensivo, può permettersi il lusso di scegliere in base all'avversario e alle condizioni della gara, lasciando per 90 minuti in panchina le due “bocche da fuoco” della passata stagione, Leonardo Pavoletti e Gianluca Lapadula, e uno dei volti nuovi dell'estate, Eldor Shomurodov.

Anche perché sta riemergendo la sagoma colossale di Andrea Petagna, il centravantone voluto fortemente dallo stesso Sir Claudio e che ora sogna di segnare la sua prima rete in rossoblù, magari già sabato contro la Juventus a Torino.

Che balzo

Dopo otto giornate, il Cagliari era ultimo in classifica e, con 3 reti all'attivo, poteva vantare, si fa per dire, il secondo peggior attacco della Serie A. Quelle 3 reti, inoltre, avevano portato in dote zero punti, visto che i due centri del capocannoniere Luvumbo e il rigore di Nandez avevano accompagnato le sconfitte contro Bologna, Milan e Roma. Poi, alla nona, ecco la svolta. Ancora Zito a bersaglio, sul campo della Salernitana, poi il bis di Viola e il pareggio tra mille recriminazioni. Da quel momento, l'attacco del Cagliari non si è più fermato. Addirittura 4 gol col Frosinone, con tre marcatori nuovi di zecca come Makoumbou, Oristanio (entrambi alla prima gioia in Serie A) e la doppietta del ritrovato Pavoletti. E poi le due reti di domenica al Genoa, con le firme ancora di Viola e di Zappa, altro esordiente nel tabellino dei marcatori. In mezzo, altri due gol, firmati dal solito Viola e il redivivo Lapadula, per colpire e affondare l'Udinese in Coppa Italia e guadagnarsi gli ottavi di gennaio contro il Milan. Otto gol nelle ultime tre partite di campionato, undici in totale, abbastanza per trasformarsi nel quattordicesimo attacco della Serie A, insieme al Lecce e davanti a Torino, Verona, Udinese, Salernitana ed Empoli.

La riscossa di Petagna

Dal deserto all'abbondanza. Ranieri può scegliere liberamente sapendo, all'occorrenza, di poter pescare a piene mani dalla panchina. Contro il Genoa, è partito davanti con due velocisti come Oristanio e Luvumbo, per poi gettare nella mischia il ritrovato Petagna. Che dopo l'esordio con infortunio a Bologna, ha avuto bisogno di tempo per recuperare e trovare una buona condizione, passando per qualche mugugno e tante panchine. Ma nelle ultime due uscite è stato determinante. A Udine, dopo 120 minuti di battaglia, ha trovato la forza per piazzare uno scatto e regalare a Lapadula la palla del gol-qualificazione. E domenica, contro il Genoa, ha giocato prima di potenza e poi di tecnica, con una palla smistata con estrema sensibilità di piede a Zappa. Due assist, specialità della casa, aspettando la gioia del primo gol cagliaritano.

Lì davanti la gioia l'hanno già provata Luvumbo (3 reti in 827'), Pavoletti (la doppietta al Frosinone l'apice dei 226' giocati) e Oristanio (un gol in 499'), ora aspetta la prima rete, oltre a Petagna (312' giocati), anche Shomurodov (326'), che sta dando segnali di risveglio nelle ultime uscite. E oltre al gol attendono l'esordio il bomber Lapadula (che in Coppa ha dimostrato di esser pronto al rientro), il giovane Desogus e quel Pereiro che Ranieri ha trasformato in una scommessa, forse la più difficile, da vincere.

