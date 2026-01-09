Questo Cagliari sta viaggiando a buon ritmo: diciannove giornate, 19 punti, media salvezza 

Il bilancio è buono. Più che sufficiente, viste le diverse incognite dell’avvio. Il Cagliari vira a quota 19 punti in diciannove giornate, una media che consentirebbe, se mantenuta, una comoda salvezza. Quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, per conservare un posto nella prossima Serie A è un discreto percorso anche perché questa squadra – con la maggiore esperienza che potrà acquisire – è destinata a crescere. E al di là di improbabili confronti con le stagioni precedenti, ci sono degli innegabili punti a favore del progetto Pisacane. Dove la firma di Angelozzi, il direttore sportivo arrivato nell’estate 2025, deve essere compresa. Ovvero il lancio di alcuni giovani, un’idea di “gioco” che la squadra segue, il coinvolgimento (a qualsiasi costo) di tutti i rossoblù, compresi quelli che appaiono meno in condizione. Anche il tecnico, senza dubbio una dei grandi punti interrogativi della vigilia, sta crescendo: senza paura, senza soffrire i senatori, con la certezza di andare avanti supportato dalla società. E nel calcio di vertice, questo è un elemento essenziale.

Il percorso

L’avvio di stagione è stato buono. Pari con una Fiorentina ben più attrezzata, la sconfitta di Napoli oltre il 90’, le vittorie con Parma e Lecce. Inarrivabile l’Inter alla Domus, poi il sofferto pari a Udine, la seconda sconfitta di fila a Cagliari col Bologna, i rimpianti per quel punto a Verona, con Lazio e Sassuolo buio pesto, quindi la bella reazione col pareggio di Como e il rischioso pareggio in casa col Genoa. La sconfitta con la Juve ha “generato” la splendida vittoria con la Roma a Cagliari, quindi il ko nel finale a Bergamo e il brutto pari col Pisa prima del trionfo a Torino, subito soffocato dalla vittoria del Milan alla Domus. E siamo all’ultimo pareggio di Cremona. La classifica parla chiaro e non accetta smentite: Cagliari al 14° posto, con un confortante + 6 di vantaggio sulle due squadre al penultimo posto.

Cremona, dolore e gioia

Le discese ardite e le risalite, era il 1972 e Battisti & Mogol non immaginavano certo che il verso all’interno di “Io vorrei, non vorrei ma se vuoi” potesse calzare a misura anche per metafore sportive. Il Cagliari, anche a Cremona, è sprofondato in una palude di errori, anonimato, poche idee e tanta fatica per non sbandare nel primo tempo, per poi – dopo l’intervallo – grazie ad alcune correzioni in corsa, impadronirsi della gara e trovare un incredibile pareggio con il calciatore meno probabile, pescato dal fondo della panchina da chi lo conosce meglio di chiunque. La mossa di Pisacane, quella di dare una chance a Trepy, è figlia di un disperato tentativo di rimontare contro una diretta concorrente per la salvezza, ma anche di un preciso progetto tecnico, uno dei pochissimi di questo tipo nel campionato di Serie A. Mando in campo i giovani, gli esordienti, anche in situazioni complesse: lo ha fatto con Liteta, titolare con Verona e Juventus, non ha avuto dubbi dalla prima giornata su Idrissi, ha atteso Kilicsoy e Rodriguez e oggi può esibire con orgoglio la faccia pulita del non ancora ventenne attaccante francese. Il 2-2 finale non cancella gli errori in serie nei primi 45 minuti, un Cagliari messo così male si era visto di rado in questa stagione anche in situazione di possesso palla. Poi sistemi Palestra dove deve stare, irrobustisci l’attacco e vai all’assalto. E’ andata bene, lunedì un’altra battaglia.

