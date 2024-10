Questo Cagliari non si ferma più 

Il Cagliari conquista la prima vittoria in casa e alla Unipol Domus esplode la festa. Con il Torino finisce 3-2. In vantaggio con una splendida punizione di Viola, i rossoblù si fanno raggiungere subito da Sanabria su azione d’angolo. Il Cagliari parte bene nella ripresa, ma poi arretra pericolosamente e sono i granata a portarsi avanti con Linetty. Mister Nicola rivoluziona la squadra. Palomino, di testa, trova il 2-2. I rossoblù ci credono e su uno spunto in area di Piccoli, al 78’, arriva l’autogol di Coco che decide la gara. Sofferenza finale, poi la festa. E i punti in classifica sono 9.